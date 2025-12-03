Ovako je izgledao emotivni susret oca i sina

NAKON 40 GODINA /

Neke su teme toliko emotivne da se čine kao čudo. Takva je upravo ova nevjerojatna priča u kojoj je Hrvatski Crveni Križ spojio oca i sina nakon čak 40 razdvojenosti!

Otac Libanonac prije 40 godina, kao mladi student boravio je u Hrvatskoj. Nakon završenog studija vratio u Libanon, zemlju koju je ubrzo zahvatio rat. Sin je pak ostao s majkom u Hrvatskoj gdje je također vrlo brzo počeo Domovinski rat. Uslijed ratnih stradanja izgubili su kontakt i otac, unatoč bezbroj pokušaja, nije uspijevao pronaći obitelj.

No, kao zadnja nada stiže mu ovih dana toliko čekani poziv od Službe Crvenog križa koja se bavi upravo obnavljanjem obiteljskih veza i ovakvim teškim potragama. Otac i sin tako su opet su spojeni. Sin Ali već bi u četvrtak trebao otići u Libanon upoznati svoju obitelj. Ima još puno braće i sestara, sigurno mu je uzbudljivo. Otac i sin našli su se na aerodromu.

