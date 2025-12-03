Ministar pozvao na korekciju cijena na Jadranu: 'Čeka nas jako izazovna godina'

HOĆE LI BITI REKORDNA? /

Hoteli i kampovi ostvarili su ove godine rast noćenja i do 2,4 posto i najzaslužniji su za cjelogodišnji domaći turizam. No rast ne bilježi obiteljski smještaj.

Kvalitetna radna snaga i dalje predstavlja najveći problem poslodavcima u ugostiteljstvu i hotelijerstvu. Poruke su to s 27. Kongresa hotelijera, koji je u Zagrebu okupio ključne ljude domaće hotelske industrije i turizma.

Glavina: 'Čeka nas jako izazovna godina'

Ministar turizma i sporta Tonči Glavina poručio je kako je i ova godina bila rekordna, no nije siguran hoće li biti i iduća ako ne dođe do korekcije cijena o kojima se na Jadranu pričalo cijelog ljeta.

'Čeka nas jako izazovna turistička godina. Kada pogledate širu ekonomsko-gospodarsku i geopolitičku sliku, imate situaciju na razini Europe koja je prosječno govoreći u stagnaciji, negdje je situacija i gora. Imate ratove tarifama, carinama, koji neće pomoći europskom gospodarstvu. Pitanje je samo koliko će ga eventualno oštetiti', naveo je Glavina