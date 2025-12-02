Poljoprivredni avioni protiv raketa JNA: Kako su hrvatski piloti izvodili nemoguće

Noćnim letovima poljoprivrednim avionima pripadnici Prvog samostalnog zrakoplovnog voda Osijek u Domovinskom ratu izvodili su uistinu nemoguće misije.

„Kao ljudi koji su u tim teškim trenutcima na poljoprivrednom avionu An2 izvodili vrlo teške operacije nad Vukovarom, bacajući oružje i sanitetski materijal.“ kaže Ivan Grčić, ratni zapovjednik 2. bojne 109. brigade HV-a.

Sanduke s lijekovima i medicinskom opremom za vukovarsku bolnicu spuštali su padobranima, a Vukovarci su te isporuke nazivali – darovima s neba.

„Ideja je bila da se Vukovaru dostave lijekovi, prvobitno, znači sve što je bilo potrebno, na zahtjev doktorice Bosanac.“ kaže Darko Reinspach, padobranac Prvog samostalnog zrakoplovnog voda Osijek.

Nedočekani let

Neprijateljske vojne ciljeve gađali su improviziranim bombama napravljenim od bojlera i plinskih boca punjenih metalom i eksplozivom.

„Moram napomenuti da je Samostalni zrakoplovni vod jedina postrojba koja je 36 puta probila neprijateljsku liniju okupacije Vukovara.“ kaže Željko Radoš, osnivač Samostalnog zrakoplovnog voda Osijek.

Kako bi ih zaustavila JNA je iz Srbije dopremila i najmodernije raketne sustave, kojima je oboren zrakoplov u kojem su poginuli piloti Marko Živković i Mirko Vukušić te padobranci Rade Griva i Ante Plazibat.

„Tragično, jednostavno, neopisivo, svaki let čekate da sletite, da vas dočekaju ili čekate da drugi slete, ovaj let je bio, nažalost – nedočekan.“ kaže Darko Reinspach.

Povratak pilota nije dočekala ni njegova majka, no uspomene na sina u njoj žive.

„Kada je bio dijete je bio jako strašljiv, bojao se i groma i češlja mog, kada sam se uhvatila češlja – mama, kuda ćeš, a poslije je bio beskrajno hrabar", kaže Adelheida Sejfović, majka poginulog pilota Mirka Vukušića.

Hrabrost posebne kategorije

Hrvatsku je obranilo malo hrabrih ljudi, a četvorica poginulih zrakoplovaca istinski su heroji, poruke su s komemorativnog skupa.

"Da za Hrvatsku, za svoj rod i svoju zemlju leti u poljoprivrednim avionima od platna i drveta, da bude cijelo vrijeme s nacrtanom metom na čelu i da ga se na kraju i skine i to sa salvom od 12-13 raketa to je hrabrost posebne kategorije", kaže Zoran Milanović predsjednik Republike.

U počast prvim hrvatskim zrakoplovcima poginulim u Domovinskom ratu kao i svim ubijenim braniteljima i civilima iz Otoka kod spomen obilježja u središtu mjesta položeni su vijenci i upaljene svijeće.