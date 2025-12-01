Kukavica o prosvjedu antifašista: 'Najveća provokacija nakon Domovinskog rata'

Predsjednik Kluba zastupnika Domovinskog pokreta (DP) Ivica Kukavica osvrnuo se na nedjeljni prosvjed antifašista te ustvrdio da je riječ "o najvećoj provokaciji tzv. antifašista nakon Domovinskog rata".

Kukavica je na konferenciji za novinare u ponedjeljak ocijenio i da je prosvjed "izazvao gorčinu svih koji vole Hrvatsku, i to na prvu adventsku nedjelju".

Naglasio je da borba protiv fašizma ne može opravdavati nostalgiju za totalitarnim ili agresorskim sustavima te ocijenio problematičnim pojavu crvene zvijezde petokrake na zastavama i transparentima prosvjednika, kao i projugoslavenskih i komunističkih natpisa poput "Balkanska federacija bez država i nacija" te ćirilićni natpis "Jedan jezik, jedna borba".

Foto: Bojan Mrđenović

"Više ćirilićnih transparenata nego zastava na skupu dokaz je da je jučerašnji antifašizam usmjeren izravno protiv hrvatske države i za Domovinski pokret je to nedopustivo", rekao je Kukavica.

Foto: Goran Kovacic/pixsell

'To je jugonostalgija'

To, kako smatra, ne treba iščitati kao borbu za antifašizam, nego kako jugo-nostalgiju, provokaciju i otvoren zahtjev za novom Jugoslavijom.

"Insignije viđene na prosvjedu nosio je i agresor u Domovinskom ratu -zvijezda petokraka bila je na kapi majora JNA Veselina Šljivančanina i generala JNA Ratka Mladića. Crnu zastavu s lubanjom koju smo također vidjeli na prosvjedu nosili su četnici ulazeći u Vukovar 1991. pjevajući 'Bit će mesa, klat ćemo Hrvate'", istaknuo je Kukavica.

Foto: Goran Kovacic/pixsell

Zanimljivo je, kaže, da antifašisti tvrde da petokraka iz 1991. nije ista kao ona iz 1945. i da ima drugo značenje. "S druge strane, hrvatski grb s prvim bijelim poljem i slogan "Za dom spremni" s insignijama HOS-a koji su branili Vukovar i Hrvatsku su (po njima) fašizam i da su to iste one iz 1941. koje su nosili vojnici NDH".

Upitao je i za čiji interes se ljevica vraća 80 godina unazad. "To nije samo neprihvatljivo nego i protuustavno, jer se njime zabranjuje udruživanje RH u saveze s drugim državama u smislu obnavljanja jugoslavenskog državnog zajedništva, balkanskog saveza u bilo kojem obliku", kazao je Kukavica.

'Turudić radi dobar posao'

Dodao je i da je začuđen što su saborski zastupnici lijevog spektra, sudjelujući na jučerašnjem skupu, "podržali kršenje Ustava" na kojem počiva moderna hrvatska država, što Domovinski pokret jasno osuđuje. "Onaj tko se zaogrne petokrakom neka zna da na leđima nosi krv Bleiburga i Hude jame, Vukovara i Škabrnje, progona, logora i svih onih čije kosti još čekaju da budu pronađene", naglasio je.

Upitan o aferi Hipodrom Kukavica je rekao da DP apsolutno podržava represivni sustav i smatra da Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić radi dobar posao te da slučaj uhićenja Glavnog državnog inspektora pokazuje da nisu bitne stranačke boje.

"Svakodnevno vidimo da Grad Zagreb nije imun na korupciju, klijentelizam i nepotizam, a da su ideološke teme koje gura u prvi plan 'dimna zavjesa' za sve što se radi", zaključio je Kukavica.

POGLEDAJTE VIDEO: Marš u Zagrebu, Josip: 'Previše desničarskih stvari se događa u Hrvatskoj'