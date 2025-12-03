FREEMAIL
ŠOK NA TRŽIŠTU /

Prodaja nekretnina na moru pala za čak 20 posto, mnogi su Nijemci odustali od Jadrana

Prodaja na tržištu nekretnina je ove godine pala za 15 posto u cijeloj Hrvatskoj u odnosu na prošlu godinu. Istovremeno, cijene su rasle za 16 posto. Potražnja i dalje postoji, ali kupci sve češće odbijaju platiti previsoke cijene.

Do najvećeg pada - od čak 20 posto došlo je u primorskim krajevima - gdje su dosada najviše kupovali stranci. A posebno opada interes Nijemaca za hrvatske kvadrate. 

Što se tiče domaćih kupaca, najviše traže dvosobne stanove - do 60 kvadrata. Za usporavanje tržišta krive su previsoke cijene kvadrata, kažu iz HGK, ali rijetki su ih prodavači spremni sniziti. Više doznajte u prilogu.

3.12.2025.
11:51
RTL Danas
