Odvjetnik osumnjičenog za palež Vjesnika traži nanogvicu: 'Društvo su mu silovatelji, ubojice i dileri'

Dvojica 18-godišnjaka osumnjičena za požar u Vjesnikovom neboderu, umjesto u školi nalaze se iza rešetaka. Tako je odredio sud zbog opasnosti ponavljanja kaznenog djela, ali njihovi odvjetnici smatraju kako mlađi punoljetnici trebaju biti kod kuće s elektroničkom nanogvicom.

„Sud nije naveo ni jednu okolnost iz koje proizlazi opasnost da će okrivljenik boravkom na slobodi ponoviti kazneno djelo“, poručio je odvjetnik osumnjičenog, Petar Barbir.

U zatvoru bi trebali provesti mjesec dana, ali ako Županijski sud u Zagrebu odobri, idu doma s nanogvicama. Voditelj Službe za elektronički nadzor MPUDT-a Robert Bertić pojasnio je razmjere primjene elektroničkog nadzora. „Mi imamo oko 200 kompleta opreme, u zadnjih godinu dana je stalno oko 20 ljudi pod elektroničkim nadzorom.“

Među njima su i maloljetni napadači s Trga bana Josipa Jelačića koji su napali i ozlijedili trojicu maloljetnika koji su u Zagreb došli na Interliber.

„Normalno da mu je lakše da je doma, u svom okruženju. Normalno da nije isto biti u Remetincu ili u svojoj sobi. Ograničen je u svom stanu i ne smije izvan svog stana. Ne smije napustiti prostorije, sve je povezano putem wi-fi i 5G mreže, i tako se poštuje istražni zatvor“, kazao je Neven Antić, odvjetnik osumnjičenog za napad na Trgu bana Josipa Jelačića.

Elektronički nadzor istražnih zatvorenika

U posljednje tri godine od uvođenja elektronički nadzor korišten je kod 88 osoba, od toga kod 32 istražna zatvorenika. Trenutačno ga imaju 24 osobe. Nanogvice nisu svi ozbiljno shvatili. Na to upozorava i voditelj Službe za elektronički nadzor Ministarstva pravosuđa Robert Bertić.

"Bilo je nekoliko osoba koje se nisu pridržavale uputa rješenja sudske odluke, zbog toga im je opozvana mjera i vraćeni su u zatvor. Radi se o njih oko četvero-petero", kazao je.

Ako nestane struje, aparat funkcionira još dva dana. Obrana osumnjičenih za požar Vjesnika smatra kako su u njihovom slučaju ispunjeni svi preduvjeti za određivanje kućnog istražnog zatvora. Odvjetnici navode kako je riječ o uzornim učenicima, nekažnjavanim.

Na uvjete u kojima mladić sada boravi ponovno upozorava odvjetnik Petar Barbir: „Društvo mu čine recidivisti, sedmero istražnih zatvorenika, uglavnom stariji od njega, optuženi su za teška kaznena djela protiv spolne slobode, pokušaj ubojstva i preprodaje droge, tako da mu društvo nije baš idealno.“

Nije ni društvo u Vjesniku bilo idealno.

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović poručuje: „U tijeku je istraga koju vodi Državno odvjetništvo i policija će naravno i u toj fazi istrage provoditi one radnje koje naloži odvjetništvo.“ Do kraja tjedna Županijski sud u Zagrebu trebao bi odlučiti hoće li 18-godišnjaci doma uz nanogvicu ili ostaju u zatvoru.