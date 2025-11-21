Ispitali mladića uhićenog zbog požara u Vjesniku: Neslužbeno doznajemo što je rekao

Završilo je ispitivanje mladića uhićenog zbog požara u Vjesniku. U prostorije Državnog odvjetništva (DORH) u Remetinečkoj ulici stigao je oko 9.20 sati.

Neslužbeno doznajemo da se aktivno branio te da je izjavio da se ne osjeća krivim.

Kriminalističko istraživanje

Podsjetimo, Policijska uprava zagrebačka (PUZ) u četvrtak je objavila da su kriminalističkim istraživanje obuhvatili nekoliko mlađih osoba, od kojih su jednu uhitili i nad njom se provodi kriminalističko istraživanje.

RTL Danas doznao je da je uhićena osoba mlađi punoljetnik, odnosno da ima između 18 i 21 godinu. Poznato je da je sa skupinom mladića i jednom djevojkom u ponedjeljak navečer došao do nebodera.

Tomašević i Bačič održali presicu

10.45 - Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević i ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić u petak ujutro održali su zajedničku konferenciju za medije nakon sastanka o zgradi Vjesnika i prometnoj situaciji u Zagrebu.

Tomašević je naveo da je zgrada još uvijek nesigurna za ulazak te da se trenutačno ne može obaviti očevidi niti bilo koja druga radnja. Navodi da podvožnjak na Slavonskoj aveniji ostaje zatvoren do daljnjeg. Međutim, Ministarstvo graditeljstva izdalo je potrebne dozvole za proširenje kolnika kojim se trenutačno vozi umjesto pothodnika - širit će se i raditi jedna do dvije nove trake.

Bačić je naveo da se u zgradu ne smije ulaziti sve do nedjelje, a samim time do tada nije moguće napraviti očevid. Više informacija trebalo bi se znati oko nedjelje navečer, kada će Hrvatski centar za potresno inženjerstvo dostaviti izvješće na temelju kojeg će se vrlo vjerojatno sljedeći tjedan ući u zgradu. Ministar je dodao da je još uvijek u kontaktu s ostalim suvlasnicima oko otkupa.