Alarmi opet u istim gradovima, Hrvatska je pod poklopcem: 'Stvarno smrdi, i to cijeli dan'

Magla, neugodan miris i zagađen zrak posljednjih su dana svakodnevica stanovnika kontinentalne Hrvatske, a najgore je onima koji zbog posla cijeli dan borave na otvorenom. Radnici na terenu potvrđuju da je situacija izrazito neugodna.

Domagoj Zvonimir Jelinić, radnik na pruzi u Zagrebu, kaže: "Prugu radimo novu. Pa smrdi stvarno smrdi, cijeli dan smrdi. A sad koliko je to nezdravo, vjerojatno je, nemam pojma".

Prema jutrošnjim podacima, najlošiji zrak bio je u zagrebačkim Dugavama, a lošu kvalitetu bilježili su i Sisak, Kutina te Slavonski Brod. Stanovnici Slavonskog Broda ističu da se smrad navečer širi zbog loženja te da se osjeti cijelu noć.

Uzrok je loženje drva i gust promet

"Smrdi uvečer, da. Od loženja osjeti se preko cijele noći", rekla je Tanja Medić Savić iz Slavonskog broda te nadodaje: "Zabrinjava svakog normalnog, ali ne možemo mi tu ništa dok se ne skupimo svi i ne počnemo rješavati".

Stručnjaci objašnjavaju da glavni uzroci dolaze od loženja na drva i gustog prometa.

Foto: Screenshot/rtldanas

U zimskim uvjetima pojavljuje se temperaturna inverzija, zbog koje nema vertikalnog miješanja zraka, pa se čestice i onečišćujuće tvari nakupljaju pri tlu dok ne dođe do promjene vremena.

Građani ne mogu disati

Načelnica sektora za kvalitetu zraka DHMZ-a, Jadranka Škevin, objašnjava: "Zbog temperaturne inverzije nemamo vertikalno miješanje zraka nego se sve te čestice i onečišćujuće tvari skupljaju kao pod poklopcem dok ne dođe do promjene vremena, vjetra ili kiše".

Liječnici građanima savjetuju izbjegavanje tjelesne aktivnosti na otvorenom.

"Jednostavno teško je disat. Glavobolje, mučnina, česte vrtoglavice", objasnila je Antonija Blažević iz Zagreba, a Tomislav Stilinović nadodaje kako on jednostavno začepi nos i ne otvara prozore.

Foto: Screenshot/rtldanas

Prelazak na obnovljive izvore energije

Fond za zaštitu okoliša je u posljednje dvije godine građanima sufinancirao izgradnju fotonaponskih elektrana s 28 milijuna eura, dok je pravnim osobama dodijelio više od 21 milijun eura za nabavu vozila na električni pogon ili vodik. Trenutačno je otvoren projekt na koji se mogu prijaviti građani Slavonskog Broda, Kutine i Siska.

"Kroz ovaj poziv oni mogu financirati zamjenu postojećih sustava kruta goriva s novim modernim sustavima koji koriste obnovljive izvore energije kao što su pećina pirolizu i dizalice topline", izjavio je Žarko Latković iz Fonda za zaštitu okoliša objašnjava. U Zagrebu se, uz ulaganja u javni prijevoz radi smanjenja broja automobila, planiraju i mjere za čišće grijanje.

"Jedan dio građana se zimi grije na kruta goriva koja jako doprinose zagađenju zraka i tu govorimo prvenstveno o siromašnim kućanstvima i zato smo pripremili u proračunu za sljedeću godinu određen novac i mjere da to adresiramo i da njima pomognemo", najavio je zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević.

U četvrtak najava kiše koja bi trebala pročistiti zrak

Stručnjaci imaju i preporuke za građane.

Jadranka Škevin poručuje: "Pa se vozit više biciklima, pa se vozit više javnim prijevozom. Ne troši se fosilna goriva i ne grije se na drva." Nadodaje i da se dugoročno vidi napredak: "Kad se pogleda trend unazad 20 ili više godina vidi se to smanjenje. Još nismo došli do idealne situacije ali pomalo, poboljšava se."

Još nekoliko dana savjetuje se izbjegavanje boravka na otvorenom, a od četvrtka se očekuje kiša koja bi trebala pročistiti zrak i olakšati disanje.