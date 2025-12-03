FREEMAIL
NEVJEROJATNA PRIČA /

Curica (6) spasila obitelj od otmice! Policija je reagirala čim je pokazala ovaj znak

Šestogodišnja djevojčica spasila je svoju obitelj od otmice! Muškarac u Beču prijetio je nožem majci koja je bila s dvoje djece te ih prisilno odvezao u automobilu.  

Brzo potom je s otetom obitelji u vozilu imao prometnu nesreću, a nakon dolaska policije muškarac se nervozno ponašao. 

Djevojčica se snašla tako što je pokazala međunarodni znak za pomoć. Policija je znak prepoznala, brzo reagirala i pritvorila napadača

3.12.2025.
17:12
RTL Danas
