Curica (6) spasila obitelj od otmice! Policija je reagirala čim je pokazala ovaj znak

NEVJEROJATNA PRIČA /

Šestogodišnja djevojčica spasila je svoju obitelj od otmice! Muškarac u Beču prijetio je nožem majci koja je bila s dvoje djece te ih prisilno odvezao u automobilu.

Brzo potom je s otetom obitelji u vozilu imao prometnu nesreću, a nakon dolaska policije muškarac se nervozno ponašao.

Djevojčica se snašla tako što je pokazala međunarodni znak za pomoć. Policija je znak prepoznala, brzo reagirala i pritvorila napadača