Sigurdsson odredio širi popis za prvenstvo, imamo puno novih igrača

Izbornik hrvatske muške rukometne reprezentacije, Dagur Sigurdsson, objavio je širi popis od 35 igrača za nadolazeće Europsko prvenstvo u Danskoj, Norveškoj i Švedskoj, koje počinje 15. siječnja 2026. godine. Prema pravilima, popis je morao biti dostavljen Europskoj rukometnoj federaciji (EHF) mjesec i pol dana prije početka natjecanja, a HRS je popis poslao u utorak. Potvrdili su nam to iz HRS-a.

Sigurdsson je odlučio dati priliku nekoliko novih imena, među kojima su Ivan Barbić (Nexe), Matej Svržnjak (Sesvete), Matko Moslavac (Nexe) i Filip Perić (Tirol), dok su Patrik Martinović (Schaffhausen), Zlatko Raužan (Sesvete) i Maksimilijan Molc (Sesvete) također na širem popisu, iako su ranije imali samo sporadična okupljanja s nacionalnom selekcijom.

Najviše igrača na popisu dolazi iz Sesveta (5), a slijede Nexe (4) i Zagreb (3). Na popisu su i ozlijeđeni igrači čiji nastup na Euru još uvijek nije siguran, poput Luke Lovre Klarice.

Hrvatska će igrati u skupini E u Malmö Areni, a očekuju ih dvoboji protiv Gruzije, Nizozemske i domaćina Švedske. Dvije najbolje reprezentacije iz skupine plasirat će se u drugi krug, gdje bi mogli naići na Slovence, Švicarce, Mađare ili Island.

Popis igrača na širem popisu Hrvatske za Euro 2026.:

Dominik Kuzmanović (Gummersbach)

Matej Mandić (Magdeburg)

Filip Perić (Sesvete)

Dino Slavić (Limoges)

Matija Špikić (Eisenach)

Ivan Barbić (Nexe)

Diano Neris Ćeško (Izviđač)

Luka Cindrić (Veszprem)

Filip Glavaš (Zagreb)

Nikola Grahovac (Wetzlar)

Ante Ivanković (Ohrid)

Halil Jaganjac (Löwen)

Marin Jelinić (Pick Szeged)

Luka Lovre Klarica (Zagreb)

Leon Ljevar (Slovan)

Tin Lučin (Nexe)

Marko Mamić (Leipzig)

David Mandić (Melsungen)

Mateo Maraš (PSG)

Ivan Martinović (Veszprem)

Patrik Martinović (Schaffhausen)

Lovro Mihić (Wisla Plock)

Maksimilijan Molc (Sesvete)

Luka Moslavac (Nexe)

Matko Moslavac (Nexe)

Veron Načinović (Kiel)

Ivano Pavlović (Zagreb)

Zlatko Raužan (Sesvete)

Josip Šimić (Wetzlar)

Marin Šipić (Kriens Luzern)

Mario Šoštarić (Pick Szeged)

Zvonimir Srna (Montpellier)

Leon Šušnja (Wisla Plock)

Matej Svržnjak (Sesvete)

Filip Vistorop (Wetzlar)

