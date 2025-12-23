Petarde jačine ručne bombe u rukama djece: Pogledajte što je učenik donio u školu...

Jačina eksplozije nekih petardi može se mjeriti s ručnom bombom, upozorava policija. Upravo takvu iznimno snažnu petardu jedan je učenik donio u školu, nakon što ju je kupio putem interneta. Policija ponovno apelira na roditelje i djecu – pirotehnika nije igračka i može imati tragične posljedice.

Dječak koji je teško stradao u Osijeku aktivirao je petardu u rukama, ali ju nije uspio ispustiti. Posljedice su trajne, nakon eksplozije ostao je invalid.

U posljednjih 20 dana od petardi je ozlijeđeno dvoje djece. Tijekom cijele godine policija je zabilježila ukupno 50 prekršaja vezanih uz pirotehniku, podjednako kod roditelja i djece. Kod maloljetnika su u pojedinim stanovima pronađene petarde, iako je zakon u tom pogledu vrlo jasan.

Viša inspektorica za zaštitu od požara, eksplozive i oružje Ravnateljstva civilne zaštite Katarina Vrabac ističe kako je djeci mlađoj od 14 godina zabranjena sva pirotehnika.

„Djeca od 14 godina smiju koristiti isključivo pirotehniku kategorije F1, koja predstavlja nizak rizik i zanemarivu buku. Tek nakon 18. godine građanima je dopuštena uporaba kategorija F2 i F3, odnosno zabavne pirotehnike i vatrometa“, pojasnila je Vrabac.

Lani rekordne zapljene

Prošle godine zabilježeno je rekordno oduzimanje pirotehnike – više od 112 tisuća komada, što je više nego u prethodnih 15 godina zajedno. Uz to, vatrenim oružjem propucano je 13 objekata, a 13 osoba zadobilo je teške tjelesne ozljede, dok ih je 20 lakše ozlijeđeno. Sve ozljede nastale su zbog petardi, iako su one već pet godina zakonom zabranjene.

Policijski službenik Službe prevencije Ravnateljstva policije Mario Salopek poručuje kako je važno osvijestiti opasnost pirotehnike. „Htjeli bi poručiti svim roditeljima da bilo koja pirotehnika je eksplozivno sredstvo, samo je pitanje koliko ima eksplozivne smjese, i ona nije igračka", naglasio je Salopek.

Unatoč upozorenjima, policija je iznijela i posebno zabrinjavajući podatak – snažna pirotehnika pronađena je kod maloljetnika. Voditelj Protueksplozijske službe Ravnateljstva policije Tomislav Vukoja opisao je jedan od slučajeva.

„Jedan maloljetnik iz Zagreba u osnovnu školu donio je petardu ‘Kobra 8’. Primijetila ju je razrednica i pozvala policiju. Dječak ju je naručio preko interneta, nije bila namijenjena osobnoj uporabi, imao je 10 godina i rekao je da ju je namjeravao prodati drugim dječacima“, rekao je Vukoja.

Da se kojim slučajem aktivirala u blizini neke osobe - ta osoba bi smrtno stradala, jer 100 grama eksploziva količina je koju ima jedna ručna bomba.