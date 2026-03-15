LUDNICA U ITALIJI /

Como na hrvatski pogon uzeo puni plijen i preskočio Juventus

Como na hrvatski pogon uzeo puni plijen i preskočio Juventus
Foto: Antonio Saiai/Zuma Press/Profimedia

Como je ovom pobjedom prestignuo Juventus

15.3.2026.
21:29
Hina
Hrvatski nogometaši Ivan Smolčić i Martin Baturina odigrali su čitavu utakmicu za Como koji je 2-1 domaćom pobjedom protiv Rome skočio na četvrto mjesto na ljestvici talijanskog prvenstva, a Smolčić je sudjelovao i u akciji za pobjednički gol.

Roma je povela preko Malena (7-11m), ali su Douvikas (59) i Diego Carlos (79) u nastavku preokrenuli. Kod drugog gola je Smolčić pucao sa 10-ak metara, vratar Rome Svilar je uspio kratko odbiti, ali samo na nogu Diega Carlosa.

Nikola Čavlina ostao je na klupi Coma.

Četvrti Como sada ima 54 boda, jedan više od petog Juventusa, a tri više od šeste Rome.

Vodi Inter sa 68 bodova, osam manje uz utakmicu manje ima drugi Milan.

Ivan SmolčićMartin BaturinaComoSerie ARomaJuventus
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
