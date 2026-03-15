Đoković objavio lošu vijest i šokirao cijelu Srbiju

Trenutačno treći tenisač svijeta Novak Đoković otkazao je nastup na ATP turniru iz serije "masters 1000" u Miamiju koji počinje u srijedu zbog ozljede desnog ramena, objavili su organizatori.

Tijekom karijere 38-godišnji Đoković šest je puta osvajao naslov u Miamiju, dok je lani stigao do finala u kojem je izgubio od Čeha Jakuba Menšika.

Ranije ovoga tjedna Đoković je u osmini finala još jednog turnira iz serije "masters 1000" u Indian Wellsu izgubio od Britanca Jacka Drapera.

