FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
NE IDE PA NE IDE

Đoković objavio lošu vijest i šokirao cijelu Srbiju
×
Foto: Shelley Lipton/ZUMA/SplashNews.com/Splash/Profimedia

Novak je odluku objavio nakon što ga je ranije ovoga tjedna izgubio u osmini finala Indian Wellsa

15.3.2026.
21:16
Hina
VOYO logo

Trenutačno treći tenisač svijeta Novak Đoković otkazao je nastup na ATP turniru iz serije "masters 1000" u Miamiju koji počinje u srijedu zbog ozljede desnog ramena, objavili su organizatori.

Tijekom karijere 38-godišnji Đoković šest je puta osvajao naslov u Miamiju, dok je lani stigao do finala u kojem je izgubio od Čeha Jakuba Menšika.

Ranije ovoga tjedna Đoković je u osmini finala još jednog turnira iz serije "masters 1000" u Indian Wellsu izgubio od Britanca Jacka Drapera.

Novak đokovićAtp MiamišokSrbijaOzljeda
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike