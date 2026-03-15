Stručnjaci imaju neobičan savjet: Stavite tenisice u zamrzivač, razlog je vrlo praktičan

Održavanje obuće čistom i bez neugodnih mirisa može biti pravi izazov, osobito ako posjedujete par koji nosite redovito ili ga imate već duže vrijeme. Srećom, stručnjaci za obuću podijelili su nekoliko vrhunskih trikova za uklanjanje neugodnih mirisa iz tenisica i cipela, a jedan od njih uključuje i vaš zamrzivač.

Uz ove savjete, kažu, možete se oprostiti od smrdljivih tenisica i pozdraviti svježu obuću.

Zašto obuća poprima neugodne mirise?

Neugodni mirisi u cipelama najčešće su posljedica znoja i bakterija. Naša stopala imaju tisuće žlijezda znojnica, a vlaga koju proizvode stvara savršeno okruženje za razvoj bakterija. Te bakterije razgrađuju znoj i mrtve stanice kože, oslobađajući pritom neugodne mirise.

Stručnjaci objašnjavaju da i drugi čimbenici, poput stresa, hormonalnih promjena ili stanja poput hiperhidroze (prekomjernog znojenja), mogu neke ljude učiniti sklonijima ovom problemu. Gljivične infekcije, kao što je atletsko stopalo, ili nenošenje čarapa također mogu značajno pogoršati situaciju.

Dva iznenađujuća rješenja za svježu obuću

Iako postoje brojni proizvodi namijenjeni uklanjanju mirisa, dva najučinkovitija rješenja možda već imate kod kuće. Riječ je o korištenju sunčeve svjetlosti i niskih temperatura iz zamrzivača.

Iskoristite snagu sunčeve svjetlosti

Jedan od pristupa koji vrijedi isprobati uključuje izlaganje obuće izravnoj sunčevoj svjetlosti. Toplina i UV zrake pomažu u uništavanju bakterija odgovornih za neugodne mirise, dok svjež zrak potiče cirkulaciju, ubrzava isparavanje znoja i sprječava nakupljanje vlage. Kako biste u potpunosti iskoristili ove prednosti, postavite cipele na sunce tako da su i unutrašnjost i vanjština temeljito izložene. Međutim, ako se radi o obući jarkih boja ili osjetljivim materijalima poput kože, umjesto izravnog sunca odaberite sjenovito, ali dobro prozračeno mjesto, piše Mirror.

Hladnoća kao tajno oružje

Foto: Shutterstock

Dok sunčeva svjetlost koristi toplinu za uklanjanje mirisa, drugi kraj temperaturnog spektra može biti jednako koristan. Stavljanjem cipela u zamrzivač preko noći, iznimno niska temperatura uništava bakterije koje uzrokuju neugodne mirise, što rezultira obućom svježijeg mirisa. Prije nego što ih stavite u zamrzivač, obavezno ih stavite u plastičnu vrećicu s patentnim zatvaračem kako biste spriječili bilo kakav kontakt s hranom. Iako je ova metoda sigurna za većinu vrsta obuće, budite oprezni ako su vaše cipele izrađene od osjetljivih materijala poput kože ili brušene kože.

Uz ove jednostavne i besplatne trikove, neugodni mirisi u obući mogu postati stvar prošlosti. Umjesto da trošite novac na skupe sprejeve, isprobajte ove provjerene metode i vratite svježinu svojim omiljenim cipelama i tenisicama.

POGLEDAJTE GALERIJU

