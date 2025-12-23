FREEMAIL
AKCIJA 'MIR I DOBRO' /

Od čovjeka preko rendgena do psa, carinici otkrili metode potrage za ilegalnom pirotehnikom

U javljanju uživo za RTL Danas, novinarka Ivana Ivanda Rožić izvijestila je iz sortirnice Hrvatske pošte gdje se, u okviru akcije 'Mir i i dobro' provode pojačano traga za ilegalnom pirotehnikom.

Svaki paket koji se procijeni sumnjivim izdvaja se i upućuje na dodatnu provjeru, bilo rendgenskim uređajima ili fizičkim otvaranjem. Ako se tijekom kontrole utvrdi nepravilnost, o svemu se obavještava policija.

U kontroli pošiljaka sudjeluju i posebno obučeni službeni psi. U javljanju uživo prikazana je Arnes, osam i pol godina stara njemačka ovčarka, obučena za detekciju eksploziva i duhana. Česta je suradnica carinskih službenika, a sumnjivu pošiljku signalizira sjedanjem ili ležanjem.

O rezultatima i procedurama govorio je Milan Todorić, pomoćnik predstojnika Graničnog carinskog ureda Zračne luke i pošte, koji je za RTL Danas pojasnio što se događa kada pas otkrije zabranjeni sadržaj. Više doznajte u prilogu.

23.12.2025.
12:45
Ivana Ivanda Rožić
