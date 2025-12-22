Desetak obitelji ostalo odsječeno od svojih domova nakon odrona

DRAMA U BAŠKOJ VODI /

Desetak obitelji u mjestu Bast u Općini Baška Voda ostalo je odsječeno od svojih domova nakon što se urušio jedini pristupni put do kuća koje se nalaze iznad mjesta odrona. Umjesto ceste, danas zjapi provalija. Srećom, u odronu nitko nije ozlijeđen.

Cesta koja povezuje Bašku Vodu i zaseok Bast gotovo je nestala, a stanovnici su prisiljeni svakodnevne obaveze obavljati pješice. Riječ je o jedinom prilazu automobilima za veći broj kuća, u kojima žive obitelji s djecom, starije osobe i bolesni mještani.

„Moram sad, što me boli, moram ići dolje. Pješice. A dobro, Bogu hvala“, govori jedna od mještanki, dok pogled na urušeni dio ceste kod mnogih izaziva strah i nelagodu. Već treći dan Marinko iz Basta pješice ide do prve trgovine, udaljene nekoliko kilometara.

„Nezgodno je. Puno nas je starijih, ne možemo ići. Ima gore i male djece i ne daj Bože da se nešto dogodi – kako? Nikako“, upozorava Marinko. Više doznajte u prilogu Rade Županovića.