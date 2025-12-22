FREEMAIL
POD PALJBOM /

Plenkovićev ministar će dati ostavku? Doznajemo što se 'kuha' oko Piletićeve sudbine

Oporba traži smjenu ministra socijalne politike Marina Piletića i to zato jer mu je Ustavni sud ukinuo zakon o osobnoj asistenciji i nazvao ga nečovječnim. Vladajući zasad drže leđa ministru koji je pod paljbom oporbe.

RTL Danas neslužbeno u Vladi doznaje da nije isključeno da Piletić sam podnese ostavku ili bude zamijenjen u jednoj od idućih rekonstrukcija Vlade.

Piletić je danas bez komentara, a što se dogodilo sa zakonom, objašnjavao je, iza zatvorenih vrata HDZ-ovim koalicijskim partnerima.

Više pogledajte u prilogu.

22.12.2025.
19:58
Katarina Brečić
Marin PiletićAndrej PlenkovićMinistarVladaOstavkaOsobna Asistencija
