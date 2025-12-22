Plenkovićev ministar će dati ostavku? Doznajemo što se 'kuha' oko Piletićeve sudbine

POD UTJECAJEM CIKLONE /
Meteorologinja najavila promjenu vremenu: 'Intenzivirat će se na sam Badnjak'
Oporba traži smjenu ministra socijalne politike Marina Piletića i to zato jer mu je Ustavni sud ukinuo zakon o osobnoj asistenciji i nazvao ga nečovječnim. Vladajući zasad drže leđa ministru koji je pod paljbom oporbe.
RTL Danas neslužbeno u Vladi doznaje da nije isključeno da Piletić sam podnese ostavku ili bude zamijenjen u jednoj od idućih rekonstrukcija Vlade.
Piletić je danas bez komentara, a što se dogodilo sa zakonom, objašnjavao je, iza zatvorenih vrata HDZ-ovim koalicijskim partnerima.
Više pogledajte u prilogu.