Plenkovićev ministar će dati ostavku? Doznajemo što se 'kuha' oko Piletićeve sudbine

Oporba traži smjenu ministra socijalne politike Marina Piletića i to zato jer mu je Ustavni sud ukinuo zakon o osobnoj asistenciji i nazvao ga nečovječnim. Vladajući zasad drže leđa ministru koji je pod paljbom oporbe.

RTL Danas neslužbeno u Vladi doznaje da nije isključeno da Piletić sam podnese ostavku ili bude zamijenjen u jednoj od idućih rekonstrukcija Vlade.

Piletić je danas bez komentara, a što se dogodilo sa zakonom, objašnjavao je, iza zatvorenih vrata HDZ-ovim koalicijskim partnerima.

