Hrana skuplja nego ikada, košarica nikad praznija! Pogledajte što su poručili iz Sindikata

'DRAMATIČAN PROBLEM' /

Hrvati ovih blagdana na hranu troše više nego ikada, no to ne znači da im je košarica zato punija!

Nezavisni hrvatski sindikati objavili su koliko će tročlanu obitelj koštati blagdanski stol od Badnjaka do Nove godine. Oni koji se drže tradicije koja uključuje, primjerice, bakalar, puricu, odojak i janjetinu i sve što s tim ide, izdvojit će 627 eura.

Neki će se stoga odlučiti za jeftinije namirnice pa će srednja košarica iznositi 253 eura, a skromna 140 i pol eura. Sve su od prošle godine poskupjele gotovo 16 posto. U videu pogledajte što je o tome rekao Dražen Jović, predsjednik Nezavisnih hrvatskih sindikata.