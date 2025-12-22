Nepoznati detalji najsloženije obnove: Je li sve spremno za prvu božićnu misu nakon pet godina?

Šest godina nakon što je potres slomio srce Zagreba, katedrala ponovno otvara svoja vrata. U njoj nas dočekuje časna sestra Jelica u posljednjim pripremama za Božić. Ona je 20 godina radila ovdje, pa je zagrebački potres i uništena katedrala za nju značila - uništen dom.

Ljudi su najvažniji, posebno oni koji su tri godine vrijedno radili na obnovi. "Mi smo naše procedure i te naše male proslavice odradili jučer, kao ljudi koji su radili na katedrali", rekao je glavni inženjer obnove zagrebačke katedrale Ante Mlinar.

Zadatak koji su imali nije bio nimalo lak jer u 10 sekundi razornog potresa u ožujku 2020., Zagreb je postao grad straha. Ali uslijedio je novi šok, novi razorni potres, onaj petrinjski u prosincu 2020..

Na red došli i restauratorski radovi

Katedrala nije mogla izdržati pod tolikim pritiscima. Odlučeno je - tornjevi će se morati ukloniti, a katedrala zatvoriti za javnost.

Prvi ključni zadatak sad je iza građevinara, takozvana urgentna sanacija. Njome su morali učvrstiti zidove iznutra, ali tako da promjene ostanu nevidljive izvana.

"Znači ukloniti sve labave nestabilne dijelove i sanirati one koji su prijetili potencijalnim urušavanjem tako da je u ovoj fazi konstruktivna obnova unutar katedrale završena i sad će se krenuti s restauratorskim radovima", rekao je Mlinar.

Na tornjeve će se još čekati

Od polnoćke nadalje, bit će stalno otvorena za misna slavlja. Sve je već spremno i za povratak relikvija blaženog Alojzija Stepinca.

"Veselim se najviše što će se naš blagopokojni kardinal blaženik Stepinac vratiti, što će i to biti odmah 28. iza Božića i da će katedrala imati ciklus hodočasnika", kaže časna sestra Bilić.

Restauracijski radovi u Katedrali trebali bi trajati još dvije godine ali mise će se održavati redovito. A do povratka tornjeva, proći će još nekoliko godina. "Da je vraćamo kakva je bila, mogli bismo reći da su tri, četiri godine potrebne, ali upravo iz ovog razloga što je treba i ojačati, a te intervencije trebaju biti nevidljive. Radi se o dugogodišnjem procesu što se tiče tornjeva", kaže Mlinar.

Stručnjaci na obnovi osvojili prestižnu nagradu

Procjene su da bi u obnovu do kraja godine ukupno trebalo biti uloženo čak 47 milijuna eura. Stručnjaci Građevinskog fakulteta u Zagrebu su projektom obnove došli na svjetski vrh i osvojili prestižnu nagradu u SAD-u svojom simulacijom ponašanja katedrale u slučaju novog potresa.

Upravo zato, konačna obnova katedrale dolazi kao simbol obnove, novog početka i optimizma. Ovo je posljednja nedjeljna misa koja se održava u zamjenskom bogoslužnom prostoru na Kaptolu.

Da bi to bilo to, Zagreb će pričekati još nekoliko godina jer bi u punom sjaju katedrala mogla zasjati tek nakon 2030..