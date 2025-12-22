Poznati glazbenici u VIP salonu Stadiona Maksimir: 'Zagreb je oduvijek bio otvoren prema svima'

VELIKO PURGERSKO SRCE /

U ponedjeljak, 22. prosinca, u Plavom i VIP salonu Stadiona Maksimir okupio se veliki dio pjevača koji će 1. veljače 2026. u KD Vatroslav Lisinski nastupiti na dobrotvornom koncertu Dinamove zaklade Nema predaje „Veliko purgersko srce“.

Nositelj glazbenog dijela programa je Ante Gelo, poznati zagrebački glazbenik, gitarist, aranžer i skladatelj.

“Meni, kao dinamovcu i Zagrepčaninu te istinskom ljubitelju Zagreba, velika je čast i privilegija sudjelovati na jednom ovakvom koncertu kakav će se održati u Lisinskom. Drago mi je jer u organizaciji sudjeluje puno ljudi, sjajnih izvođača i umjetnika. Zagreb je uvijek bio otvoren prema svima i uvijek je davao jako puno svima. Pozivam vas sve da dođete na novo izdanje koncerta Veliko purgersko srce. Pjevat će se neke od najljepših zagrebačkih pjesama i, dakako, pjesme koje slave Dinamo i Hrvatsku“, rekao je Gelo.

Osim njega, na druženje u Dinamov dom Maksimir stigao je Silvestar Dragoje Šomi iz benda Neki to Vole vruće, Zdenka Kovačiček, Boris Novković, Jurica Pađen i članovi benda Aerodrom, Robert Mareković iz nekadašnje grupe Fantomi, Adalbert Turner Juci, Domagoj Vorberger iz benda Corto, Vitomir Ivanjek iz Zagrebačkih anđela, predstavnici Zagrebačkog orkestra ZET-a te Nika Pastuović i Tomo Kukić.

„Kao rođenoj Zagrepčanki, i, dakako, velikoj navijačici Dinama, nije me trebalo uopće nagovarati da se pridružim ovoj sjajnoj ekipi i koncertu Veliko purgersko srce, u organizaciji Dinamove zaklade Nema predaje. Upućena sam u rad Zaklade, znam koliko su pomogli potrebitima, posebno djeci, te bih se, da me nisu nazvali, sama javila da sudjelujem na koncertu“, rekla je legenda hrvatske glazbe, Zdenka Kovačiček.

Na druženju u Maksimiru nisu mogli prisustvovati Matija Cvek, Korina Rogić i Miran Hadži Veljković koji će također nastupiti na koncertu Veliko purgersko srce, 1. veljače 2026. u Lisinskom.

Ulaznice za koncert moguće je nabaviti na blagajni KD Vatroslav Lisinski ili na lisinski.hr, a sav prihod od koncerta bit će doniran najranjivijim skupinama našeg društva ili transparentno usmjeren u nove humanitarne projekte Zaklade.