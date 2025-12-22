Hrvatska u Engleskoj ima 'agenta' koji nudi pomoć Daliću i reprezentaciji

Sergej Jakirović je odličnim izdanjima na klupi Hulla dogurao do četvrtrog mjesta Championshipa uoči Božića.

Bivši trener Rijeke i Dinama dobio je brojne pohvale nakn sjajnih rezultata u po mnogima najtežoj ligi na svijetu. Ono što Jakirović radi u Engleskoj nije prošlo nezapaženo, a s obzirom da ćemo s Engleskom igrati na SP-u 2026, iznio je svoja zapažanja kako na nas gledaju 'roditelji' nogometa.

"Nisam razgovarao s puno ljudi o tome, ali iz nekakvih inicijalnih kontakta zaključio bih da Englezi prema nama Hrvatima gaje veliki respekt, pogotovo od tog polufinalnog sraza u Moskvi 2018. Igrali smo nekoliko puta i prije i nakon tog susreta i uvijek bismo za njih bili tvrd orah. Sjete se i kako smo im zadali neugodan poraz na Wembleyu 2007.! Cijene brojne naše igrače, Luka Modrić je ostavio veliki trag u Tottenhamu, Nikica Jelavić je ovdje legenda i zabio je brojne pogotke u Premier Ligi za Hull. Naravno da su svjesni i kvalitete Gvardiola i Kovačića u Cityju, dok je Pandur kod nas oslonac i čuvar mreže već drugu sezonu. Znaju da imamo kvalitetu i kult reprezentacije, te da s nama neće biti lako. Siguran sam da ću i ja saznati neke 'inside' informacije još do Svjetskog prvenstva, pa možda imati i nešto konkretno za našeg izbornika", rekao je u intervjuu za Germanijak priznavši da bi mogao biti 'na tajnom zadatku' s velikim informacijama za izbornika Zlatka Dalića te čitavu reprezentaciju.

U intervjuu se osvrnuo i na atmosferu tamošnjih stadiona.

"Atmosfera je sjajna, pogotovo na našem stadionu. Prije utakmice je svojevrsna tradicija izvođenje 'Can't help falling in love' Elvisa Presleyja, i takav prepjev naših navijača stvori jedan sjajan nogometni dekor. Drugačija je kultura, kad pričamo o gostovanjima navijača. Nema, kao u našim i nama bliskim zemljama, sigurnosnih prijetnji ili tenzija. Engleska je dobro postrožila pravila koja su usko vezana za takve slučajeve, pa je to sad već prošlost na Otoku. Najnormalnije se putuje na gostujuće stadione vlakovima, tako da su to običaji i druženja koja su kod navijača postali pravi festivali i obiteljska okupljanja. Ono što mi se posebno sviđa, podrška je prisutna i kad momčadi ne ide na terenu. Na svaki dobar potez se plješće, nema prenaglašavanja poraza i rezultatskih kriza. Nogomet je svim navijačima ovdje doslovno ušao u krv. Da, moguće da se broj navijača smanjio na stadionima, dok klubovi to objašnjavaju TV pravima, klupskim kanalima i brojnim streaming platformama koje omogućavaju gledanja utakmica iz udobnosti doma, uz brojne popratne emisije i analize. Ipak, rekao bih da je popunjenost stadiona i dalje odlična."

