Sergej Jakirović potopio Millwall! Hrvatski trener sve bliže vrhu Championshipa

Hull City je u derbiju 21. kola Championshipa slavio na gostovanju kod Millwalla s 3:1 i probio se na šesto mjesto, posljednje koje vodi u doigravanje za Premier ligu. Momčad Sergeja Jakirovića sada ima bod manje od četvrtoplasiranog Millwalla.

Junak susreta bio je Kyle Joseph, koji je s dva brza pogotka u 6. i 13. minuti usmjerio utakmicu na stranu gostiju. Millwallu je posao dodatno otežao crveni karton Femija Azeeza u 76. minuti, iako su domaći ubrzo smanjili preko Emakhua. Pitanje pobjednika zaključio je Oliver McBurnie golom u 88. minuti. Cijeli susret za Hull odradio je hrvatski vratar Ivor Pandur.

Jakirović, koji je Hull preuzeo u srpnju, nastavio je s odličnim rezultatima, a njegov rad pohvalio je i legendarni Neil Warnock, istaknuvši da je s ograničenim kadrom momčad doveo u sam vrh borbe za play-off.

