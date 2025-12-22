FREEMAIL
ESKALIRALO MEĐU ZASTUPNICIMA /

Letjeli udarci na sve strane: Pogledajte žestoku tučnjavu u parlamentu

Ništa od blagdanskog duha nije se moglo vidjeti u turskom parlamentu gdje je izbila je žestoka tučnjava između zastupnika vladajuće Stranke pravde i razvoja i glavne oporbene stranke. Sukob je izbio tijekom posljednjeg dana rasprave o državnom proračunu, nakon verbalnog obračuna između zastupnika dviju stranaka. Prepirka se brzo pretvorila u naguravanje i razmjenu udaraca, a u sukob se uključilo više zastupnika. Predsjednik parlamenta prekinuo je sjednicu, koja je kasnije nastavljena, a proračun za 2026. godinu na kraju je izglasan.

 

 

22.12.2025.
17:28
RTL Danas
