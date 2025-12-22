Skok inflacije? Hrvatski stručnjak upozorio na crni scenarij: 'Moglo bi doći do loma'

I dok Nezavisni hrvatski sinikati kažu da je košarica nikad skuplja, guverner i premijer uvjeravaju da ćemo iduće godine živjeti bolje.

Najavljuje se usporavanje inflacije, a plaće bi trebale rasti i u javnom i u privatnom sektoru. S druge strane, oporba je skeptična.

Cijene više neće tako rasti, u idućoj godini živjet ćemo bolje - poruka je to guvernera Hrbatske narodne banke Borisa Vujčić.

"Mogu očekivati da će živjeti bolje - rast će realne plaće više od stope inflacije - kreiranje novih mjesta na tržištu rada i ostanak stope nezaposlenosti na povijesno niskim razinama", tvrdi Vujčić.

Optimističan je i premijer Andrej Plenković. Smatra da će Hrvati u idućoj godini živjeti bolje te je istaknuo da Vlada kontinuirao podiže standard građana te da Hrvatska “hvata korak s članicama EU koje su u Uniju ušle i desetak godina prije Hrvatske“.

Na čemu temelje optimizam?

Optimizam temelje na predviđanjima o usporavanju inflacije u naredne dvije godine. Za razliku od ove godine kada HNB procjenjuje da će inflacija biti 3,7 posto, sljedeće bi se trebala spustiti na 3,1 posto, a godinu poslije na 2,3 posto. Više je to i dalje od predviđanja inflacije u eurozoni.

Iako će struja i plin biti skuplji, s druge strane rast cijena hrane trebao biti nešto slabiji, predviđaju u HNB-u. Predstavnici poduzetnika nisu toliko optimistični.

Boris Podobnik iz Udruge Glas Poduzetnika, upozorava da nije sve tako sigurno.

"Što se tiče inflacije kada pogledate ovaj ekonomski rat u Europi moglo bi doći do loma opskrbe i onda bi moglo ipak doći do skoka inflacije", rekao je Podobnik.

Gospodarski rast usporava, ali ostaje stabilan. HNB očekuje da će s ovogodišnjih tri posto rast BDP-a u idućoj godini oslabiti na 2,8 posto. Rast bi u 2027. trebao dodatno usporiti na 2,6 posto. Više se ne očekuje ni snažan doprinos turizma rastu.

Ove godine plaće su povećane dodatnih 10 posto, a iduće godine bi trebale porasti dodatnih šest posto. U 2027. HNB očekuje da će rast plaća oslabiti na 4,5 posto.

I dok oporba smatra da Vlada za građane ne čini dovoljno, vladajući i HNB s optimiznom gladaju u novu godinu.