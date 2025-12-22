Hrvati otkrili misle li da ćemo iduće godine živjeti bolje: 'Neće pasti s nebesa...'

Hrvati ovih blagdana na hranu troše više nego ikada, no to ne znači da im je košarica zato punija! Nezavisni hrvatski sindikati objavili su koliko će tročlanu obitelj koštati blagdanski stol od Badnjaka do Nove godine. Oni koji se drže tradicije koja uključuje, primjerice, bakalar, puricu, odojak i janjetinu i sve što s tim ide, izdvojit će 627 eura. Neki će se stoga odlučiti za jeftinije namirnice pa će srednja košarica iznositi 253 eura, a skromna 140 i pol eura. Sve su od prošle godine poskupjele gotovo 16 posto.

Što nas čeka iduće godine? Guverner HNB-a Boris Vujčić kaže da bi u 2026. godini bruto domaći proizvod trebao porasti 2,8 posto, dok bi inflacija mogla usporiti na 3,1 posto. A kako će živjeti građani?

"Mogu očekivati da će živjeti bolje jer očekujemo nastavak rasta realnih plaća koje su rasle i ove godine. Budući da je rast nominalnih plaća i dohodaka bio viši od stope inflacije to očekujemo i od sljedeće godine. Očekujemo i dalje kreiranje novih mjesta na tržištu rada i ostanak stope nezaposlenosti na povijesno niskim razinama", poručio je Vujčić.

Hoćemo li u 2026. živjeti bolje?

U našoj redovnoj rubrici pitali smo i vas: "Očekujete li da ćemo u 2026. godini živjeti bolje". Svoje odgovore pisali ste nam na Facebook stranici Net.hr-a, a neki su bili odlučni poput Ines Kralj koja kaže: "Ne, nema šanse".

Miroslav Janjić nešto je optimističniji: "Neka ostane ovako, bolje ne može".

"Ne, još veće cijene, još manje sigurnosti i još više bahatosti naše politike", predviđa Stjepan Benković.

Sigurna u to nije Ivana Ivanković, no smatra da se treba nadati: "Svake godine uđem u novu godinu s idejom da će biti najbolja do sada.

"Ako slušamo bajke od našeg premijera hoćemo, a ako čitamo između redaka nećemo", nadovezala se Jagoda Čikeš.

Željko Tvrdić s druge strane vjeruje da se sami trebamo potruditi za promjenu: "Bolji život nam neće pasti s nebesa, nego ako se sami potrudimo i upremo više i bolje, rezultati će doći".

