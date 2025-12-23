Maksimalna kazna za masakr u školi: 'Ni jedna presuda ne može vratiti izgubljen dječji život'

OVO SU PORUKE RODITELJA /

Sudsko vijeće zagrebačkog Županijskog suda nepravomoćno je osudilo na 50 godina zatvora 20-godišnjaka zbog teškog ubojstva djeteta nožem u Osnovnoj školi Prečko u prosincu prošle godine, četiri teška ubojstva u pokušaju i 50 kaznenih djela povrede djetetovih prava.

Objava nepravomoćne presude bila je zatvorena za javnost, a predsjednica sudskog vijeća Iva Gradiški Lovreček presudu je najprije obznanila optuženom, njegovoj obrani, tužiteljima i obiteljima žrtava, a tek potom i medijima.

'Sudsko vijeće procjenjuje da se samo najtežom kaznom, dakle kaznom zatvora u trajanju od 50 godina, može polučiti svrha, kako specijalne tako i generalne prevencije. Dakle, time se želi poslati poruka cijelom društvu da su ovakva kaznena djela nedopustiva, da se ona neće tolerirati i zapravo da svakom eventualnom počinitelju slijedi i odgovarajuća sankcija', rekao je Krešimir Devičić, glasnogovornik Županijskog suda.

Poruke roditelja

Napadač nije ne sudu slušao nepravomoćnu presudu nakon koje su predstavnici roditelja i odvjetnik obitelji poslali snažne poruke javnosti.

'Ni jedna presuda ne može vratiti izgubljen dječji život i tu bezbrižnost koju su naša djeca imala prije tog događaja. Zadovoljni smo presudom, ali živimo u društvu podjela i žao nam je da sustav koji je s nama trebao biti s djecom i podržati - na kraju ih je razočarao. To je naša završna izjava, i kako je sutkinje rekla - nadamo se nekim promjenama u društvu za sigurnost naše djece', rekao je Marko Sikirica, roditelj koji je pratio suđenje.

Odvjetnik četiri obitelji Krešimir Škarica rekao je da je ovaj postupak još jedanput ukazao na sve anomalije našeg sustava koje nije moglo prepoznati i spriječiti ne samo apstraktno i konkretnu opasnost koju je počinitelj manifestiraju prije i stoga u ovom postupku nema ni pobjednika ni poraženih.

'Zapravo, više ljudi je tu poraženo i obitelji samo počinitelja, a da ne govorim za obitelji djece koja su, nažalost, stradala, a pogotovo u obitelji koju zastupa dijete, smrtno preminulo, rekao je Škarica.