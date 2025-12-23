Ovako je sutkinja obrazložila 50 godina zatvora: 'Nožem je zamahnuo najmanje 113 puta'

Sudsko vijeće Županijskog suda u Zagrebu nepravomoćno je na 50 godina zatvora osudilo L. M. (20) zbog teškog ubojstva djeteta nožem u Osnovnoj školi Prečko u prosincu prošle godine, četiri teška ubojstva u pokušaju i 50 kaznenih djela povrede djetetovih prava.

Objava nepravomoćne presude bila je zatvorena za javnost, a predsjednica sudskog vijeća Iva Gradiški Lovreček presudu je najprije obznanila optuženom, njegovoj obrani, tužiteljima i obiteljima žrtava, a tek potom i novinarima.

Donosimo dijelove obrazloženja presude u kojima je i točno opisan ubilački pohod dvadesetogodišnjeg ubojice.

Miran i staložen prije masakra

U prvom dijelu obrazloženja presude stoji kako je utvrđeno da optuženik ne boluje od trajne duševne bolesti već da je tijekom odrastanja razvio poremećaj granične organizacije ličnosti, Syndrom Borderline. Od studenog 2023. do događaja godinu dana kasnije od strane niti jednog doktora psihijatra ili psihologa kod optuženika nisu zabilježena psihotična doživljavanja, epizode ili dimenzije.

"Na snimkama video nadzora jasno je zabilježeno da je optuženik stotinjak metara prije ulaska u školu ispred zgrade u obližnjoj ulici hoda mirno, staloženo, zastaje, do kraj ispija piće čiju ambalažu nije samo odbacio nego ju je odložio u za to točno određeno mjesto, kontejner. Potom normalnim hodom u crnoj odjeći dugih rukava s rukavicama u rukama ulazi u školu, kreće se ujednačenim koracima sa svrsishodnim pokretima, dobro je orijentiran u prostoru kojim se kreće, testira realitet prostora i vremena, skreće u hodnik desno gdje se više od 10 minuta skriva, očito čekajućI završetak odmora i početak nastavnog sata da bi se tada začuli krici i zapomaganje nakon čega se ponovo u kadru pojavljuje optuženik sada u majici kratkih rukava koji skreće u drugi hodnik i potom nakon nekoliko minuta odlazi prema izlazu škole gdje na ulaznim vratima škole nožem kojeg drži u desnoj ruci tri puta zamahuje prema djetetu koje se tada tamo zateklo i normalnim korakom se udaljava iz pravca škole u pravcu Doma zdravlja", stoji u presudi.

Sve ovo govori o kontinuiranim postupcima, dobroj orijentaciji u prostoru i vremenu, sve uz svrhovite radnje i pokrete što isključuje obranu kojom optuženik želi od sebe otkloniti odgovornost za počinjeno uz navod da to nije bio on već da je u njemu očito bila neka druga osoba, jer iz svega proizlazi da je optuženik bio ubrojiv, odnosno sposoban shvatiti značenje svog postupanja i upravljati svojom voljom.

Prema navodu stručnih osoba valja uzeti u obzir optuženikovu dob, karakteristike Borderline sindroma, anksioznost i nezrelost što je sve, sukladno nalazu i mišljenju vještakinja, moglo dodatno utjecati na motivaciju za izvršenje djela zbog čega zaključuje da je tempore crimes optuženik bio smanjeno ubrojiv, no ne u bitnom stupnju, objašnjava se u presudi.

"Dakle, iz izloženog se da zaključiti da je optuženik koji se tog jutra trebao nalaziti u dnevnoj bolnici, dakle u ustanovi u kojoj može zatražiti pomoć odlučio to ne učiniti već otići u Osnovnu školu Prečko i tamo poduzeti sve one radnje koje mu se činjeničnom supstratom optužnice stavljaju na teret", stoji u obrazloženju presude.

Navodi se nadalje kako su djela počinjena u školi u kojoj je 50-ero djece svjedočilo napadu na učiteljicu koju je prvo napao na način da ju je, kako je i sama navela bjesomučno, naizmjenično, brzo, snažno i žestoko ubadao i udarao nožem i to najmanje 30 puta.

"Pri tome je optuženik bio svjestan prisutnosti druge djece koja svjedoče ovom ubilačkom pohodu, dok iz iskaza roditelja te djece jasno proizlazi da su sva trpjela posljedice u vidu noćnih mora, straha od osoba odjevenih u odjeću kakvu je te zgode nosio optuženik, problema s uspavljivanjem, straha od ostajanja kod kuće pa čak i u sobi bez prisutnosti odrasle osobe, straha od buke, povišenih glasova, kao i druge probleme zbog kojih neki i dalje trebaju stručnu pomoć. Time je nedvojbeno utvrđeno i to da je tim postupcima toj djeci ugrozio pravilan psihofizički razvoj zbog čega je proglašen krivim i za kaznena djela povrede djetetovih prava u odnosu na svako dijete koje je u ovom nasilju na ovaj način bilo posredno izloženo" stoji u presudi

Proučavao napad na školu u SAD-u 2012.

Stoga, ovdje je riječ o događaju koje predstavlja teško, ničim izazvano nasilje prema bespomoćnim žrtvama, o planiranom ubilačkom pohodu, stoji u obrazloženju presude.

"U prostorima škole se skrivao, pripremao i očito čekao najpogodniji trenutak kada će moći ostvariti svoj plan napada na što veći broj djece te s ukupno najmanje 113 zamaha rukom u kojoj drži nož žrtvama zadaje ozljede. Sve ozljede kod žrtava su u predjelu glave, prsa, vrata, gornjeg dijela leđa, što jasno ukazuje na to da je riječ o ubodima zadanim s ciljem da ubiju, pri čemu žrtva učiteljica jasno iskazuje o bjesomučnim, strašno brzim, snažnim i žestokim udarima rukom u kojoj se nalazi nož. Zadnju žrtvu optuženik ubada u vrat i gornji dio leđa na samom izlazu iz škole kada prolazi kroz vrata na kojim se u tom trenutku slučajno zatekao taj dječak. O planiranosti izvršenja djela govori i činjenica da je optuženik u razdoblju od svega par mjesecu prije prosinca 2024. u najmanje 70 navrata u internetski tražilicama pretraživao riječi 'knife', 'schoole', 'massacre', 'sword', 'katana' koju je uostalom u dva navrata pokušao putem interneta i kupiti te proučavao napad koji je počinjen u osnovnoj školi u SAD-U 2012. i to animaciju i vremensku liniju tog događaja, dok je osim toga već iz obrane optuženika neosporno da je kroz to vrijeme u više navrata kupovao noževe koje je skrivao od ukućana", zaključuje se u obrazloženju presude.