Trebao je to biti zadnji dan nastave prije praznika, a onda se dogodio nezapamćeni masakr

Sudsko vijeće Županijskog suda u Zagrebu nepravomoćno je na 50 godina zatvora osudilo L. M. (20) zbog teškog ubojstva djeteta nožem u Osnovnoj školi Prečko u prosincu prošle godine, četiri teška ubojstva u pokušaju i 50 kaznenih djela povrede djetetovih prava.

Kobnog 20. prosinca 2024. godine u zagrebačkoj osnovnoj školi u Prečkom dogodio se nezapamćeni čin nasilja. Sve se odigralo u svega nekoliko minuta, koje su se pretvorile u vječnost. Oko 9.50 sati, na posljednji dan nastave prije zimskih praznika, u prostore Osnovne škole Prečko ušao je devetnaestogodišnjak, bivši učenik te škole. Odjeven u crno prvo je u hodniku fizički nasrnuo na jednog učenika, a zatim je, naoružan nožem, upao u učionicu.

U učionici je nastao kaos. Napadač je počeo napadati djecu i njihovu učiteljicu. U stravičnom pohodu smrtno je ranio sedmogodišnjeg dječaka, dok je još troje učenika i učiteljica zadobilo teške ozljede.

Učiteljica tijelom pokušala zaštiti djecu

Učiteljica je, kako su kasnije posvjedočili svjedoci, svojim tijelom pokušala zaštititi djecu, pri čemu je zadobila čak trideset i jedan ubod nožem. Njezina hrabrost i požrtvovnost spriječile su još veću tragediju.

Preživjela djeca u šoku su se skrivala ispod klupa prije nego što su uspjela pobjeći u različitim smjerovima, tražeći spas na hodnicima, u školskoj kuhinji, pa čak i u obližnjem restoranu.

Nakon krvavog pohoda, napadač je pobjegao iz škole i sakrio se u toalet obližnjeg doma zdravlja. Tamo je istim nožem pokušao počiniti samoubojstvo, no brza reakcija policije, koja je na mjesto događaja stigla vrlo brzo, u tome ga je spriječila. Napadač je svladan i uhićen, a zatim prevezen u bolnicu. Njegovu fantomsku našli su na klupici pored doma zdravlja.

Pozdina stravičnog čina

Vrlo brzo počeli su se otkrivati detalji o pozadini ovog stravičnog čina. Utvrđeno je da je bivši učenik škole koji je živio u blizini i godinama se borio s teškim psihičkim problemima.

Njegova majka je u potresnoj izjavi za medije otkrila kako je tog jutra trebao biti na liječenju u psihijatrijskoj ustanovi te da ne zna kako je završio u školi.

"Preklinjala sam liječnika da ga ne pušta jer nije sposoban biti vani", izjavila je tada, dodavši kako je mjesec dana prije napada nju i svoju baku držao kao taoce u stanu. Mediji su također izvijestili o njegovoj opsesiji noževima, koje je nabavljao putem interneta.

Godinu dana kasnije stigla presuda

Tijekom cijelog dana građani su se spontano okupljali ispred škole, paleći svijeće i ostavljajući plišane igračke i poruke sućuti za preminulog učenika i njegovu obitelj.

Bio je to prizor tihe, dostojanstvene boli koja je ujedinila Zagreb i cijelu Hrvatsku. Izrazi sućuti stizali su i iz cijele regije i svijeta. U Beogradu su roditelji djece stradale u pucnjavi u beogradskoj školi organizirali bdjenje, a Crna Gora je proglasila dan žalosti.

Danas je stigla i presuda. Sudsko vijeće Županijskog suda u Zagrebu nepravomoćno je na 50 godina zatvora osudilo bivšeg učenika zbog teškog ubojstva djeteta nožem, četiri teška ubojstva u pokušaju i 50 kaznenih djela povrede djetetovih prava.

