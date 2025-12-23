Ubojica iz Prečkog dobio 50 godina zatvora

Sudsko vijeće Županijskog suda u Zagrebu nepravomoćno je na 50 godina zatvora osudilo L. M. (20) zbog teškog ubojstva djeteta nožem u Osnovnoj školi Prečko u prosincu prošle godine, četiri teška ubojstva u pokušaju i 50 kaznenih djela povrede djetetovih prava.

Objava nepravomoćne presude bila je zatvorena za javnost, a predsjednica sudskog vijeća Iva Gradiški Lovreček presudu je najprije obznanila optuženom, njegovoj obrani, tužiteljima i obiteljima žrtava, a tek potom i novinarima.

"Pohvalio bi zaista predsjednicu vijeća koja je pokazala izuzetno visoku profesionalnost, korekntnost i epatiju i sve je detaljno uzela u obzir i obrazložila. O visini kazne koja je takva kakva je ne bi spekulirao jer je bila očekivana s obzirom na težinu i opseg kaznenih djela i društvenu opasnost koju je sami čin izazvao. Ubojica je tražio na prošlom ročištu da ga se ne dovodi ovdje da ne bi slušao obrazloženje. To je njegovo zakonsko pravo i sud je to ispoštovao. Htio bih reći da je ovaj postupak još jednom pokazao sve anomalije našeg sustava koji nije mogao prepoznati i spriječiti ne samo apstraktnu nego i konkretnu opasnost koju je počinitelj manifestirao i prije. U ovom postupku nema ni pobjednika ni poraženih. Zapravo, više ljudi je tu poraženo. I obitelj samog počinitelja, a da ne govorim o obiteljima djece koja su nažalost stradala, a pogotovo obitelj čije je dijete preminulo", rekao je odvjetnik obitelji Krešimir Škarica.

Devčić: 'Time se želi se poslati poruka cijelom društvu'

"Sudskо vijeće je, nakon provedenog dokaznog postupka, proglasilo optuženika krivim te mu izreklo najstrožu kaznenu sankciju koja se može izreći u kaznenom zakonodavstvu Izrečena mu je kazna zatvora u trajanju od 50 godina", kazao je Krešimir Devčić, glasnogovornik Županijskog suda te nastavio:

"Prvenstveno je trebalo utvrditi da je upravo okrivljenik taj koji je počinitelj kaznenog djela. A ono što je također bilo ključno u postupku je pitanje njegove ubrojivost, odnosno eventualne neubrojivosti. U tom pravcu su psihijatri u svom nalazu i mišljenju rekli da se radi o počinitelji koji je bio bio ubrojiv, iako smanjeno ubrojiv, što ni u jednom trenutku nije dovedeno u pitanje.

Uzete u obzir njegove psihičke smetnje koje su utvrđene, a koje je on imao od ranije. Stavlja mu na teret više kaznenih djela: jedno kazneno djelo teškog ubojstva dovršenog na štetu djeteta, zatim četiri kaznena djela teškog ubojstva u pokušaju i ukupno 50 kaznenih djela povrede djetetovih prava..Cijeneći brojnost kaznenih djela, ali i način njihova izvršenja – znači jedan brutalan način izvršenja s nožem, s brojnim ubodima koje su zadobile žrtve sudsko vijeće je procijenilo da se samo najtežom kaznom, kaznom zatvora u trajanju od 50 godina može polučiti svrha kako specijalne tako i generalne prevencije.

Time se želi se poslati poruka cijelom društvu da su ovakva kaznena djela nedopustiva, da se ona neće tolerirati te da svakom eventualnom počinitelji slijedi odgovarajuća sankcija. Optuženiku je suđeno prema važećem zakonu, kao punoljetnoj odrasloj osobi" kazao je Devčić.

'Zadovoljni smo presudom'

Nakon presude obratio se i jedan od roditelja, Marko Sikirica koji je pratio cijelo vrijeme suđenje.

Mi smo bili roditelji koji su pratili suđenje. Presuda je emotivna, pogotovo za nas. Dogovorili smo se što cemo izjaviti pa ću pročitati jer teško mi je, dosta me je emotivno pogodilo.. Zahvaljujem sudu i sutkinji na riječima u presudi. Ono što bi htio reći je da nijedna presuda ne može vratiti izgubljeni život i bezbrižnost djece prije tog događaja. Zadovoljni smo presudom, ali nažalost živimo u društvu podjela. Žao mi je da je sustav koji je zajedno s nama trebao biti tu za djecu, razočarao ih je. Nadamo se promjenama u društvu. Emotivni smo i tužni, rekao je Marko Sikirica, roditelj.

Optužnica

Optužnica koju je podiglo zagrebačko Županijsko državno odvjetništvo (ŽDO) teretila je 20-godišnjaka da je 20. prosinca prošle godine, "u vrijeme nastave došao do zagrebačke osnovne škole, s unaprijed stvorenom namjerom da liši života djecu i djelatnike škole i svjestan da se radi o djeci niske kronološke dobi koja mu se nisu u stanju fizički oduprijeti".

Potom je, stoji u optužnici podignutoj početkom srpnja ove godine, ušao u prostorije škole gdje je nožem napao učiteljicu i djecu. Prilikom napada jedno je dijete smrtno stradalo, dok su učiteljica i troje djece u napadu zadobili teške tjelesne ozljede.

Tužiteljstvo je ranije priopćilo da je okrivljenik izvršio fizičke napade te ozljeđivanja djece i učiteljice pred desetak učenika te osnovne škole.