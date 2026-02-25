Djevojka iz Petrovog tima u 'Gospodinu Savršenom' mijenja naklonost: 'Vidim zašto je puno cura iz njegovog tima već sad zaluđeno njime'

Iako su na početku bile podijeljene u dva tima, po jedan za svakog neženju, koncept u showu 'Gospodin Savršeni' stavljen je na kušnju nakon zamjene timova proteklog tjedna. Jedna od natjecateljica, koja je od početka bila u Petrovom timu, odlučila je uzeti stvar u svoje ruke. Hrabro je prišla Karlu i zamolila ga za razgovor nasamo, priznavši kasnije drugim djevojkama kako osjeća da bi mogla biti "kompatibilnija" s njim nego s Petrom. Njezina namjera bila je jasna: htjela ga je bolje upoznati i čuti više o njemu.

Foto: voyo

Karlo nije ostao imun: 'Ostavila je jako dobar dojam na mene'

Karlo nije krio iznenađenje njezinom inicijativom. Pozitivno je reagirao na njezin pristup i otkrio kako je i sam razmišljao da je pozove sa strane na razgovor. Čini se da su simpatije bile obostrane, što je potvrdio i sam Karlo svojim komentarom nakon ugodnog čavrljanja: "Ostavila je jako dobar dojam na mene." Ni djevojka nije ostala ravnodušna. Njezin zaključak nakon razgovora otkrio je koliko ju je šarmirao. "Vidim zašto je puno cura iz njegovog tima već sad zaluđeno s njim", povjerila se kamerama.

Foto: voyo

Ovo je označilo trenutak kada su granice između timova počele nestajati, a borba za srce neženja postala još neizvjesnija. Jedno je sigurno, čeka nas obilje drame i neočekivanih obrata.

Kako će se situacije u timovima 'Gospode Savršenih' odvijati gledaj svaki tjedan od ponedjeljka do četvrtka na platformi Voyo sedam dana prije svih ili na RTL televiziji od ponedjeljka do četvrtka u 21:15