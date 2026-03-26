Zabranjena ljubav i borba za dijete: U kinima se prikazuje film koji će vas ostaviti bez daha

Književni hit autorice Colleen Hoover, čiji su romani redovito na listi #1 New York Timesa, dobio je filmsku adaptaciju. Film “Uspomene na njega” u kinima počinje s prikazivanjem od 12. ožujka, donoseći snažnu priču o majčinstvu, oprostu i snazi ljubavi koja može prevladati i najveće pogreške.

Radnja prati Kennu (Maika Monroe), koja nakon savršenog izlaska sa svojim dečkom napravi kobnu pogrešku i završi u zatvoru. Sedam godina kasnije vraća se u svoj rodni grad u Wyoming, s nadom da će ponovno izgraditi život i upoznati svoju kćer Diem, koju nikada prije nije vidjela. Međutim, skrbnički djed i baka djevojčice odlučno odbijaju njezine pokušaje. Nepredviđeno, Kenna pronalazi razumijevanje, a potom i iskrenu vezu, s bivšim NFL igračem i vlasnikom lokalnog bara Ledgerom (Tyriq Withers), dok opasnosti i tajne prijete oboma.

Zvjezdana glumačka postava

U filmu glume i televizijske legende Lauren Graham i trostruki dobitnik Emmyja Bradley Whitford kao Diemini baka i djed, Rudy Pankow kao Diemin otac Scotty te dobitnica Grammyja Lainey Wilson kao Kennina prijateljica Amy. Sporedne uloge tumače Jennifer Robertson, Zoe Kosovic, Hilary Jardine, Nicholas Duvernay i Monika Myers u svom filmskom debiju.

Na čelu ženskog autorskog tima, redateljica Vanessa Caswill režira film prema scenariju Colleen Hoover i Lauren Levine. Producentice su Hoover, Levine i Gina Matthews, dok je izvršna producentica Robin Mulcahy Fisichella.

Filmska adaptacija svjetskog bestsellera

Roman Reminders of Him, prvi put objavljen 2022., prodan je u više od 6 milijuna primjeraka u SAD-u i preveden na 45 jezika. Colleen Hoover poznata je i po bestselerima It Ends with Us, It Starts with Us, Layla, Heart Bones, Confess i Verity.

