Zabranjena ljubav i borba za dijete: U kinima se prikazuje film koji će vas ostaviti bez daha
Od zatvora do borbe za vlastito dijete, donosimo detalje emotivne priče koja osvaja kina
Književni hit autorice Colleen Hoover, čiji su romani redovito na listi #1 New York Timesa, dobio je filmsku adaptaciju. Film “Uspomene na njega” u kinima počinje s prikazivanjem od 12. ožujka, donoseći snažnu priču o majčinstvu, oprostu i snazi ljubavi koja može prevladati i najveće pogreške.
Radnja prati Kennu (Maika Monroe), koja nakon savršenog izlaska sa svojim dečkom napravi kobnu pogrešku i završi u zatvoru. Sedam godina kasnije vraća se u svoj rodni grad u Wyoming, s nadom da će ponovno izgraditi život i upoznati svoju kćer Diem, koju nikada prije nije vidjela. Međutim, skrbnički djed i baka djevojčice odlučno odbijaju njezine pokušaje. Nepredviđeno, Kenna pronalazi razumijevanje, a potom i iskrenu vezu, s bivšim NFL igračem i vlasnikom lokalnog bara Ledgerom (Tyriq Withers), dok opasnosti i tajne prijete oboma.
Zvjezdana glumačka postava
U filmu glume i televizijske legende Lauren Graham i trostruki dobitnik Emmyja Bradley Whitford kao Diemini baka i djed, Rudy Pankow kao Diemin otac Scotty te dobitnica Grammyja Lainey Wilson kao Kennina prijateljica Amy. Sporedne uloge tumače Jennifer Robertson, Zoe Kosovic, Hilary Jardine, Nicholas Duvernay i Monika Myers u svom filmskom debiju.
Na čelu ženskog autorskog tima, redateljica Vanessa Caswill režira film prema scenariju Colleen Hoover i Lauren Levine. Producentice su Hoover, Levine i Gina Matthews, dok je izvršna producentica Robin Mulcahy Fisichella.
Filmska adaptacija svjetskog bestsellera
Roman Reminders of Him, prvi put objavljen 2022., prodan je u više od 6 milijuna primjeraka u SAD-u i preveden na 45 jezika. Colleen Hoover poznata je i po bestselerima It Ends with Us, It Starts with Us, Layla, Heart Bones, Confess i Verity.
POGLEDAJTE VIDEO: Tu vrijeme kao da je stalo: Prosječna plaća je 15 dolara, a budućnost mračna. Ljudi se guše u smeću...