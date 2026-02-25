Jeste li ikad čuli da netko vozi bicikl po moru i svira? Evo kako to radi Stjepan Hauser
Naš poznati violončelist Stjepan Hauser na Instagramu je objavio snimku kako uživa na odmoru, no čak ni tada nije dopustio da mu dan prođe bez omiljenog mu instrumenta
Svjetski poznati hrvatski violončelist Stjepan Hauser, poznatiji jednostavno kao HAUSER, još je jednom dokazao zašto nosi titulu glazbenog vizionara i majstora performansa.
Poznat po tome što neprestano pomiče granice klasične glazbe, jučer je na svom Instagram profilu objavio video koji je u kratkom roku postao viralan i izazvao lavinu oduševljenih reakcija obožavatelja diljem svijeta. U svom stilu, Hauser je spojio naizgled nespojivo: vježbanje i virtuozno sviranje violončela.
U kratkom, ali impresivnom videu, Hauser je snimljen kako pedalira na vodenom biciklu nasred mora, dok istovremeno strastveno izvodi energičnu brazilsku skladbu "Tico-Tico no Fubá".
Odjeven ležerno, u ružičastu košulju i žute kratke hlače, Hauser je svojim pratiteljima pružio jedinstven prizor: sunčana i luksuzna lokacija s palmama i vilama u pozadini dodatno je naglasila opuštenu, ali i pomalo ekscentričnu atmosferu. Svoj je performans duhovito opisao riječima: "Ja sam zauzet čovjek – moram istovremeno svirati violončelo i vježbati."
Obožavatelji nisu skrivali svoje oduševljenje
Komentari su stizali sa svih strana svijeta, a mnogi su hvalili njegovu kreativnost i talent. Posebno su se istaknuli komentari iz Brazila, gdje je jedna obožavateljica napisala: "Obožavala sam ovu verziju našeg "chorinha", svaka čast!".
Drugi su jednostavno ostavljali komentare poput "SUPER" i "Kakav genij", potvrđujući da je Hauser ponovno uspio iznenaditi i zabaviti svoju vjernu publiku. Prizor na kraju videa, koji nakratko prikazuje i žensku osobu na drugom plovilu, dao je naslutiti da glazbenik uživa u zasluženom odmoru, ali da čak ni tada ne odlaže svoje violončelo.
