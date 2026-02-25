FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
PRAVI TALENT /

Jeste li ikad čuli da netko vozi bicikl po moru i svira? Evo kako to radi Stjepan Hauser

Jeste li ikad čuli da netko vozi bicikl po moru i svira? Evo kako to radi Stjepan Hauser
×
Foto: Slaven Branislav Babic/PIXSELL

Naš poznati violončelist Stjepan Hauser na Instagramu je objavio snimku kako uživa na odmoru, no čak ni tada nije dopustio da mu dan prođe bez omiljenog mu instrumenta

25.2.2026.
13:28
Hot.hr
Slaven Branislav Babic/PIXSELL
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Svjetski poznati hrvatski violončelist Stjepan Hauser, poznatiji jednostavno kao HAUSER, još je jednom dokazao zašto nosi titulu glazbenog vizionara i majstora performansa.

Poznat po tome što neprestano pomiče granice klasične glazbe, jučer je na svom Instagram profilu objavio video koji je u kratkom roku postao viralan i izazvao lavinu oduševljenih reakcija obožavatelja diljem svijeta. U svom stilu, Hauser je spojio naizgled nespojivo: vježbanje i virtuozno sviranje violončela.

U kratkom, ali impresivnom videu, Hauser je snimljen kako pedalira na vodenom biciklu nasred mora, dok istovremeno strastveno izvodi energičnu brazilsku skladbu "Tico-Tico no Fubá".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objavu dijeli HAUSER (@hausercello)

Odjeven ležerno, u ružičastu košulju i žute kratke hlače, Hauser je svojim pratiteljima pružio jedinstven prizor: sunčana i luksuzna lokacija s palmama i vilama u pozadini dodatno je naglasila opuštenu, ali i pomalo ekscentričnu atmosferu. Svoj je performans duhovito opisao riječima: "Ja sam zauzet čovjek – moram istovremeno svirati violončelo i vježbati."

Obožavatelji nisu skrivali svoje oduševljenje

Komentari su stizali sa svih strana svijeta, a mnogi su hvalili njegovu kreativnost i talent. Posebno su se istaknuli komentari iz Brazila, gdje je jedna obožavateljica napisala: "Obožavala sam ovu verziju našeg "chorinha", svaka čast!".

Drugi su jednostavno ostavljali komentare poput "SUPER" i "Kakav genij", potvrđujući da je Hauser ponovno uspio iznenaditi i zabaviti svoju vjernu publiku. Prizor na kraju videa, koji nakratko prikazuje i žensku osobu na drugom plovilu, dao je naslutiti da glazbenik uživa u zasluženom odmoru, ali da čak ni tada ne odlaže svoje violončelo.

POGLEDAJTE VIDEO: Istražili smo koliko košta surogat majka: 'Naruče djecu i nakon rođenja dovedu ih u Hrvatsku'

Stjepan Hauser
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx