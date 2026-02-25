Jeste li ikad čuli da netko vozi bicikl po moru i svira? Evo kako to radi Stjepan Hauser

Svjetski poznati hrvatski violončelist Stjepan Hauser, poznatiji jednostavno kao HAUSER, još je jednom dokazao zašto nosi titulu glazbenog vizionara i majstora performansa.

Poznat po tome što neprestano pomiče granice klasične glazbe, jučer je na svom Instagram profilu objavio video koji je u kratkom roku postao viralan i izazvao lavinu oduševljenih reakcija obožavatelja diljem svijeta. U svom stilu, Hauser je spojio naizgled nespojivo: vježbanje i virtuozno sviranje violončela.

U kratkom, ali impresivnom videu, Hauser je snimljen kako pedalira na vodenom biciklu nasred mora, dok istovremeno strastveno izvodi energičnu brazilsku skladbu "Tico-Tico no Fubá".

Odjeven ležerno, u ružičastu košulju i žute kratke hlače, Hauser je svojim pratiteljima pružio jedinstven prizor: sunčana i luksuzna lokacija s palmama i vilama u pozadini dodatno je naglasila opuštenu, ali i pomalo ekscentričnu atmosferu. Svoj je performans duhovito opisao riječima: "Ja sam zauzet čovjek – moram istovremeno svirati violončelo i vježbati."

Obožavatelji nisu skrivali svoje oduševljenje

Komentari su stizali sa svih strana svijeta, a mnogi su hvalili njegovu kreativnost i talent. Posebno su se istaknuli komentari iz Brazila, gdje je jedna obožavateljica napisala: "Obožavala sam ovu verziju našeg "chorinha", svaka čast!".

Drugi su jednostavno ostavljali komentare poput "SUPER" i "Kakav genij", potvrđujući da je Hauser ponovno uspio iznenaditi i zabaviti svoju vjernu publiku. Prizor na kraju videa, koji nakratko prikazuje i žensku osobu na drugom plovilu, dao je naslutiti da glazbenik uživa u zasluženom odmoru, ali da čak ni tada ne odlaže svoje violončelo.

