Hrvatska je na današnji dan bila slomljena: Jesmo li mogli spriječiti tragediju?

Prošla je točno godina dana od jutra koje je zauvijek promijenilo Hrvatsku. Tog kobnog petka, 20. prosinca 2024. godine, nezapamćeni čin nasilja u zagrebačkoj Osnovnoj školi Prečko prekinuo je dječju igru i smijeh, ostavivši za sobom smrt, bol i pitanje koje i danas odzvanja: jesmo li kao društvo mogli spriječiti ovu tragediju? Danas se s tugom i poštovanjem prisjećamo događaja koji je cijelu naciju zavio u crno i postao bolna opomena.

Rekonstrukcija kobnog jutra

Sve se odigralo u svega nekoliko minuta, koje su se pretvorile u vječnost. Oko 9:50 sati, na posljednji dan nastave prije zimskih praznika, u prostore Osnovne škole Prečko ušao je devetnaestogodišnjak, bivši učenik te škole. Odjeven u crno prvo je u hodniku fizički nasrnuo na jednog učenika, a zatim je, naoružan nožem, upao u učionicu.

U učionici je nastao kaos. Napadač je počeo napadati djecu i njihovu učiteljicu. U stravičnom pohodu smrtno je ranio sedmogodišnjeg dječaka, dok je još troje učenika i učiteljica zadobilo teške ozljede.

Učiteljica je, kako su kasnije posvjedočili svjedoci, svojim tijelom pokušala zaštititi djecu, pri čemu je zadobila čak trideset i jedan ubod nožem. Njezina hrabrost i požrtvovnost spriječile su još veću tragediju.

Foto: Zeljko Lukunic/pixsell

Preživjela djeca u šoku su se skrivala ispod klupa prije nego što su uspjela pobjeći u različitim smjerovima, tražeći spas na hodnicima, u školskoj kuhinji, pa čak i u obližnjem restoranu.

Bijeg, uhićenje i mučna pozadina napada

Nakon krvavog pohoda, napadač je pobjegao iz škole i sakrio se u toalet obližnjeg doma zdravlja. Tamo je istim nožem pokušao počiniti samoubojstvo, no brza reakcija policije, koja je na mjesto događaja stigla vrlo brzo, u tome ga je spriječila. Napadač je svladan i uhićen, a zatim prevezen u bolnicu. Njegovu fantomsku našli su na klupici pored doma zdravlja.

Foto: Robert Anic/pixsell

Vrlo brzo počeli su se otkrivati detalji o pozadini ovog stravičnog čina. Utvrđeno je da je bivši učenik škole koji je živio u blizini i godinama se borio s teškim psihičkim problemima. Njegova majka je u potresnoj izjavi za medije otkrila kako je tog jutra trebao biti na liječenju u psihijatrijskoj ustanovi te da ne zna kako je završio u školi. "Preklinjala sam liječnika da ga ne pušta jer nije sposoban biti vani", izjavila je tada, dodavši kako je mjesec dana prije napada nju i svoju baku držao kao taoce u stanu. Mediji su također izvijestili o njegovoj opsesiji noževima, koje je nabavljao putem interneta.

Dan koji je ujedinio Hrvatsku u boli

Vijest o napadu u školi potresla je zemlju do temelja. Premijer Andrej Plenković izjavio je da je Vlada "zgrožena", dok je predsjednik Zoran Milanović poručio kako "nema riječi kojima bi se opisala tuga nad strašnom i nezamislivom tragedijom". Vlada je sljedeći dan, 21. prosinca, proglasila Danom žalosti.

Foto: Marko Lukunic/pixsell

Tijekom cijelog dana građani su se spontano okupljali ispred škole, paleći svijeće i ostavljajući plišane igračke i poruke sućuti za preminulog učenika i njegovu obitelj. Bio je to prizor tihe, dostojanstvene boli koja je ujedinila Zagreb i cijelu Hrvatsku. Izrazi sućuti stizali su i iz cijele regije i svijeta. U Beogradu su roditelji djece stradale u pucnjavi u OŠ "Vladislav Ribnikar" organizirali bdjenje, a Crna Gora je proglasila dan žalosti.

Foto: Marko Lukunic/pixsell

Pitanje sigurnosti i pravosudni epilog

Tragedija je pokrenula lavinu reakcija i otvorila bolno pitanje sigurnosti u hrvatskim školama. Ministarstvo znanosti i obrazovanja najavilo je hitno uvođenje novih mjera, uključujući obvezno zaključavanje ulaznih vrata škola i mogućnost uvođenja zaštitara. Školski sindikati su organizirali prosvjednu povorku pod nazivom "Za sigurnu školu", zahtijevajući od Vlade donošenje nacionalnog plana za prevenciju nasilja.

Protiv njega je podignuta optužnica za teško ubojstvo, više pokušaja teškog ubojstva te 50 kaznenih djela povrede prava djeteta. Suđenje je započelo 24. rujna 2025. godine na Županijskom sudu u Zagrebu, a javnost je, radi zaštite maloljetnih žrtava i njihovih obitelji, isključena s rasprave.

Godinu dana kasnije od velike tragedij, rane su i dalje svježe, a sjećanje na tragično prekinut dječji život bolno. Napad u Prečkom ostaje trajni ožiljak na duši cijelog društva i vječni podsjetnik na važnost brige o mentalnom zdravlju i obvezu stvaranja sigurnog okruženja za one najranjivije – našu djecu.

