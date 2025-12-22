Barikade, videonadzor i policajaci na ulicama: Ova su mjesta česte mete napadača

Blještavilo lampica, mirisi kuhanog vina i blagdanski ugođaj i ove godine ispunjavaju božićne sajmove diljem Europe – od Londona preko Rima do Pariza i Münchena. No uz veselje i gužve, prisutne su i pojačane mjere sigurnosti: policijske barikade, videonadzor i veći broj policajaca na ulicama.

Posjetitelji iz cijelog svijeta uživaju u atmosferi unatoč sigurnosnim kontrolama. "Božićni ugođaj, kupnja, hrana – jako je zabavno“, kaže Ryan Ostrikoff iz Kanade.

"Osvjetljenje i stari ugođaj Münchena su predivni“, ističe Chen Ming iz Singapura.

Kako bi takav ugođaj ostao siguran, gradovi sve više ulažu upravo u sigurnost.

"Sigurnosne mjere danas su najvažniji troškovni faktor. Prije nekoliko godina to nije bio slučaj, ali i dalje nastojimo zadržati troškove razumnima“, rekao je Benedikt Brandmeier, direktor Turističke zajednice Münchena.

Sajmovi česta meta

Razlog pojačanog opreza leži u nedavnim događajima. Prošle godine u njemačkom Magdeburgu muškarac se automobilom zaletio u skupinu ljudi u blizini gradske vijećnice – poginulo je šest osoba, a više od 300 je ozlijeđeno. Nakon toga, sigurnosne mjere diljem Njemačke dodatno su pojačane. Prošli tjedan u Münchenu je uhićeno pet muškaraca zbog sumnje u planiranje napada.

"Prema trenutačnim saznanjima, osumnjičenici nisu odabrali konkretan božićni sajam niti odredili datum mogućeg napada“, izjavila je zamjenica glasnogovornice Državnog odvjetništva u Münchenu Martina Mayer.

Stručnjaci upozoravaju da su božićni sajmovi česta meta zbog velikog broja ljudi na malom prostoru.

"U prvom redu koriste se mehaničke zapreke poput stupova, ali i kombinacija tjelesnih, mehaničkih i policijskih mjera. Policija ima ključnu ulogu u osiguravanju šireg područja sajmova“, objašnjava stručnjak za sigurnost Tonći Prodan.

Dodaje kako su važne i nadzorne kamere te veća vidljivost policije na ulicama. Iz policije poručuju da kontinuirano provode procjene rizika i pojačane aktivnosti.

Hrvatska je sigurna

Građani u Zagrebu se osjećaju sigurno. "Ne razmišljam da bi mi se nešto moglo dogoditi. Izađem iz kuće i Bog je sa mnom“, kaže Marija iz Zagreba.

"Primijetila sam više policije i osjećam se sigurnije“, dodaje Mara Vekić iz Metkovića.

Prema Global Peace Indexu, od 163 analizirane zemlje najsigurnije su Island, Irska i Austrija. Hrvatska se nalazi na visokom 15. mjestu, dok je na posljednjem mjestu Jemen.

"Prošle godine u Europskoj uniji zabilježeno je 58 terorističkih napada, dok u Hrvatskoj nije zabilježen nijedan. Nisu su se svi dogodili. Više od 90 posto napada izvode pojedinci, takozvani ‘vukovi samotnjaci’, koje je znatno teže otkriti i spriječiti“, naglašava Prodan.

Uz pojačane mjere sigurnosti, Hrvatska je drugu godinu zaredom proglašena i najsigurnijom zemljom u Europi za noćne šetnje, što dodatno potvrđuje visoku razinu sigurnosti u zemlji.

