Ovo su ubojice osuđeni na 50 godina zatvora u Hrvatskoj

NAJTEŽE KAZNE /

Dvadesetogodišnjak je zbog ubojstva sedmogodišjeg djeteta, teškog ozlijeđivanja učiteljice, ali i još troje djece u školi u Prečkom dobio 50 godina zatvora, što je maksimalna kazna u Hrvatskoj.

Njegovu obranu sutkinja nije uvažila, a godinu dana od zločina poslala je iznimno važnu poruku roditeljima, ali i cijelom društvu.

S više detalja javila se reporterka RTL-a Danas koja je objasnila može li ta odluka pasti u drugom stupnju te kada je u Hrvatskoj već izrečena ovolika kazna