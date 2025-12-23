FREEMAIL
NAJTEŽE KAZNE /

Ovo su ubojice osuđeni na 50 godina zatvora u Hrvatskoj

Dvadesetogodišnjak je zbog ubojstva sedmogodišjeg djeteta, teškog ozlijeđivanja učiteljice, ali i još troje djece u školi u Prečkom dobio 50 godina zatvora, što je maksimalna kazna u Hrvatskoj.  

Njegovu obranu sutkinja nije uvažila, a godinu dana od zločina poslala je iznimno važnu poruku roditeljima, ali i cijelom društvu.

S više detalja javila se reporterka RTL-a Danas koja je objasnila može li ta odluka pasti u drugom stupnju te kada je u Hrvatskoj već izrečena ovolika kazna

23.12.2025.
19:31
Ivana Ivanda Rožić
PreckoUbojstvoškolaZatvor
