Stočar iz Svetog Đurđa o sve manjem broju krava u općini: 'Nažalost, više se ne isplati'

POMOĆ ZA UZGAJIVAČE /

Krave, svinje, ovce i konji na području Općine Sveti Đurđ primili su božićnice. Riječ je o iznosima od 15 do 30 eura po grlu koje se već tradicionalno dodjeljuju stočarima. U općini je prije desetak godina bilo oko 300 krava, a danas ih je svega dvadesetak, zbog čega Općina želi nagraditi one najupornije koji i dalje čuvaju stočarsku tradiciju.

Kako kažu mještani, svaka pomoć posebno znači u blagdansko vrijeme, pa makar bila i simbolična. Među onima koji su primili božićnicu je i Josip Kos, dugogodišnji proizvođač mlijeka i uzgajivač stoke.

"Ovakav tip pomoći nam puno znači jer pokazuje da Općina i načelnik misle na nas koji se još bavimo uzgojem životinja, proizvodnjom mlijeka te uzgojem svinja, ovaca i koza," kaže Kos.

Stočarstvom se bavi već trideset godina, a znanje je, kako ističe, prenio iz obitelji. "To sam naučio još od svojih roditelja. Radio sam prije u tvornici obuće, a onda sam odlučio ostati doma, hraniti krave i proizvoditi mlijeko," dodaje. Više doznajte u priči Tee Mihanović.