Karlovačkoj toplani pao IT sustav: I oni su na meti hakerskog napada?

Karlovačka Gradska toplana izvijestila je građane da ima tehničkih poteškoća s lokalnim informacijskim sustavom, zbog čega je IT infrastruktura tvrtke trenutačno izvan funkcije, prenosi KAportal.

Iz Toplane navode da je njihov stručni tim za informacijsku sigurnost odmah reagirao te da su poduzete sve zakonom propisane, ali i dodatne izvanredne sigurnosne mjere.

Rješavanje problema je u tijeku, a građane će, poručuju iz Gradske toplane, pravodobno obavijestiti kada informacijski sustav ponovno bude uspostavljen.

Kako doznaje KAportal, u međuvremenu su se pojavile neslužbene informacije da bi uzrok problema mogao biti hakerski napad, no za sada nema službene potvrde da se to doista dogodilo. Jedine službene informacije zasad govore o tehničkim problemima s informacijskim sustavom.