Hrvati se uplašili kazni: 'Ljudi će pristati na sve da ih ne plate'

Novi troškovi za građane čiji su objekti spojeni na toplane. Iako je rok za ugradnju razdjelnika tek iduća godina, građani koji ih nemaju plaćat će penale od 50 centi po kvadratu sata već od rujna ove.

"Ljudi se boje kazni, i na kraju, bez da dobijemo zadovoljavajuće odgovore koji bi pomogli da se napravi puno pravednija raspodjela plaćanja troškova, a ne ova putem razdjelnika. Dakle, ljudi će pristati na sve da ne plate kazne", rekla je predstavnica suvlasnika Erna Pećnikar.

Predstavnica suvlasnika na rubnoj sjevernoj strani zgrade u Središću boji se nepravedne raspodjele troškova.

"Ljudima to omogućava, što je praksa pokazala, da naprosto isključe svoje razdjelnike i da oni imaju minimalne račune dok će rubni stanovi plaćati veću cijenu", rekla je Pećnikar.

Iz Ministarstva gospodarstva naglašavaju da je cilj omogućiti postupnu prilagodbu zgrada i krajnjih kupaca novom sustavu obračuna te potaknuti pravodobnu ugradnju uređaja.

'Mi smo s razdjelnicima uštedjeli'

S druge strane grada, u Nikolinoj zgradi, razdjelnike koriste već 10 godina.

"Ove godine mijenjamo ih s novima jer je istekao vijek trajanja", rekao je predstavnik suvlasnika Nikola Bunjevac i dodao da su uštede očite.

"Ja se sjećam prije desetak godina kad su računi iznosili oko 1000 do 1200 kuna mjesečno. Ove godine su računi ne veći od 100 eura", rekao je Bunjevac.

Naglašava, riječ je o kvalitetnoj gradnji iz 1970-ih pa čak ni oni stanari s rubnih dijelova zgrade nemaju zamjerke zbog razdjelnika. A najveća korist je, kaže, stigla u psihološkom smislu.

"A to je da se stanari ponašaju racionalno, dakle nema više otvaranja prozora zimi, hodanja u majicama kratkih rukava, a ako neku prostoriju ne koristite u njoj se ne grijete i ne plaćate grijanje", rekao je Bunjevac.

'Nije moguće postaviti sve razdjelnike tako brzo'

Najveći opskrbljivač u Hrvatskoj, HEP Toplinarstvo, koji opskrbljuje više od 133 tisuće krajnjih kupaca, kaže da je dosad gotovo polovina njih ugradila razdjelnike.

Iz udruge "Potrošač" smatraju da nije moguće postaviti razdjelnike u sve zgrade u tako kratkom roku.

"Danas je svibanj, da će se moći realizirati ugradnja razdjelnika pravedno. Sami znamo kakve su zgrade u kakvim su stanjima. Većina zgrada je po 50 godina stara. Izolacija, energetski faktor, to su strašne stvari", rekao je Igor Vujović, predstavnik društva Potrošač.

Za one koji će razdjelnike postaviti, ugradnja će, u prosjeku koštati 30 eura po radijatoru, a godišnje očitanje šest eura.