Drama s grijanjem u Zagrebu: Iz HEP-a za RTL Danas otkrili kada bi se sve trebalo vratiti u funkciju

'POTRUDIT ĆEMO SE...' /

Prema podacima HEP-Toplinarstva u jednom je trenutku dana oko 50.000 Zagrepčana ostalo bez tople vode i grijanja. Međutim, u poslijepodnevnim satima grijanje je pušteno i na Martinovku i na Vrbiku, ali i Cvjetnom naselju. Prema najnovijim podacima, veći dio Novog Zagreba ponovno ima grijanje. Oni kvartovi koji pak nemaju grijanje u Novom Zagrebu, nalaze se južno od Avenije Dubrovnik.

O cijeloj smo situaciji razgovarali sa savjetnikom Uprave HEP-Toplinarstva, Juricom Brnasom.

"Provjeravamo kompletne instalacije u pojedinim naseljima i kako ih provjeravamo, tako puštamo grijanje. Sjeverni dio grada možda će kroz sat, dva imati potpuno normalnu isporuku. Dubrava nam je ostala i južni dio Novog Zagreba. Nastavljamo s radovima kako smo i do sada i vjerujemo da ćemo sutra ujutro u potpunosti stabilizirati cijeli sustav", rekao je Brnas.

Što se tiče uzroka kvara, kazao je da im je u ovom trenutku prioritet osposobiti sustav.

"Poslije ćemo analizirati razloge, poremećaje i potruditi se da takve stvari u budućnosti izbjegnemo", poručio je Brnas.

Više pogledajte u videu.