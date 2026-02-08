FREEMAIL
U KAŠTELIMA /

Po prvi put se susreli Tomašević i Thompson! Jedan je 'krivac' za sve nedaće

U Kaštelima su se na pokladnim svečanostima po prvi put susreli gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević i pjevač Marko Perković Thompson.

Naime, krnjevalska udruga Polantana upravo je Tomaševića vidjela kao prošlogodišnjeg krivca za sve nedaće. Međutim, na krnjevalu ga u stopu prati maska Thompsona koji pjeva svoje najveće hitove. Kambelovski krnjeval održava se po 31. put, a vesela družina nakon premijere u Kaštelima odlazi na veliki riječki karneval.

 

8.2.2026.
17:10
RTL Danas
Marko Perković ThompsonTomislav TomaševićKašteliMaskareKarneval
