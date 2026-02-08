FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
NOVA CIKLONA /

Meteorolog otkrio kakvo nas vrijeme čeka u narednim danima

Kraj tjedna u znaku mirnijih i nešto stabilnijih prilika kako se naši krajeva nalaze podalje od poremećaja. I dalje iznad nas ima vlažnog zraka, a postupno se približava i nova ciklona iz zapadnog Sredozemlja.

Ujutro još zaostalih oblaka u našoj zemlji, osobito niskih slojevitih pa i magle u unutrašnjosti. No, iako gotovo posvuda postoji vjerojatnost za kišu, ona će biti samo sporadična, slaba, često i u obliku rosulje. Vjetar slab, čak će potpuno izostajati, a samo ponegdje na južnom Jadranu slaba bura ili tramontana.

Poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj stanjivanje oblaka pa su moguća i kraća sunčana razdoblja, a magla ili sumaglica upornije samo po kotlinama. Pritom uglavnom suho i bez vjetra. Temperatura ostaje oko 11 °C, dakle i dalje iznadprosječno toplo za doba godine.

 

403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
8.2.2026.
7:17
RTL Danas
VrijemeVremenska PrognozaPrognozaVrijeme Danas
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još videa
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx