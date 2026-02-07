Nadbiskup Uzinić poručuje da je molitvi mjesto u crkvi: 'Potrebno se otvoriti Bogu i njegovim nadahnućima'

NA MISI ILI ULICAMA? /

Nakon gotovo tri godine riječke aktivistice nisu protiv molitelja, koji se okupljaju svake prve subote u mjesecu održali kontra-prosvjed nego su došle na misu riječkog nadbiskupa, Mate Uzinića. Proglasile su pobjedu, jer fokus molitelja, kažu - više nije na ženama.

"Potrebno se povući na osamu, potrebno se otvoriti Bogu i njegovim nadahnućima", rekao je riječki nadbiskup Mate Uzinić. Iznova riječki nadbiskup poziva i govori da je molitvi mjesto u crkvama. Tu su i molitelji koji se okupljaju na trgovima. Ali čim je završila misa, oni su opet poveli svoju na ulicama.

"Potrebno je pogledati u Isusa i njegov način. Kako bismo mogli biti zajedno, kako među nama ne bi trebali stajati kordoni policije, koji nas dijele i kojima trošimo vrijeme, sve ono drugo što bi u tom vremenu mogli napraviti da ovo naše društvo bude bolje", nadodao je riječki nadbiskup. Više pogledajte u prilogu Ide Balen.