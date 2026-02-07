Sa suzom u očima kapetan je ostao kratak: 'Najsretniji sam čovjek na svijetu'

veliki podvig /

Hrvatska futsalska reprezentacija napravila je povijesni korak na Europskom prvenstvu u Ljubljani – u dramatičnom dvoboju za treće mjesto naši su igrači svladali Francusku nakon raspucavanja 11-10 i osvojili prvu medalju u povijesti.

Kapetan Franco Jelovčić nije mogao sakriti emocije. „Što da kažem… hvala vam ljudima, bez vas ovo ne bi bilo moguće. Najsretniji sam čovjek na svijetu“, rekao je sa suzom u oku. Utakmica je bila psihički zahtjevna, Francuzi su se stalno vraćali, ali hrvatski igrači ostali su hladnokrvni i zasluženo osvojili broncu.