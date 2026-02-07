FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
SPEKTAKULATNO OTVORENJE /

Hrvatska brzoklizačica javila se za RTL Danas iz olimpijskog sela: 'Bilo je grandiozno, preponosne smo!'

I dok rat u blizini Europe ne jenjava, u srcu starog kontinenta sinoć mega spektakl i zabava! U Milanu i Cortini otvorene su 25. Zimske olimpijske igre. Nastupile su svjetske zvijezde Mariah Carey i Andrea Bocelli. A uz hrvatske sportaše, na otvorenju je bila i bivša predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović koja se susrela s američkim potpredsjednikom J. D. Vanceom zbog kojeg je bilo i zvižduka. 

U Cortini hrvatska se zastava vijorila u rukama Matije Legovića, a u Milanu ju je nosila Valentina Aščić u pratnji olimpijske debitantice Katarine Burić koja se danas za RTL Dana javila iz olimpijskog sela.

"Bilo je zaista spektakularno, uživale smo u svakom trenutku, sve je bilo onako grandiozno, svečano, naravno preponosni smo", rekla je Burić.

403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
7.2.2026.
20:19
Maja Lipovšćak Garvanović
Zimske Olimpijske Igre 2026ItalijaKolinda Grabar-kitarović
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još videa
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx