FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
dominantan nastup /

Mladi Austrijanac nakon pobjede nam otkriva: 'Nadam se nastupu u Zagrebu ili Beogradu'

Elias Erber nakon svoje prve pobjede na FNC 27 nije skrivao zadovoljstvo. Iako je želio završiti borbu u prvoj rundi, znao je da ne može uvijek dobiti sve što želi, ali je i tako izašao s pobjedom i sigurnim osmijehom. Njegov plan bio je jasan – nije se htio ograničiti samo na udarce, nego pokazati svoju vještinu u pravom MMA stilu, koristeći grappling i kontrolu nad protivnikom. Oduševljenje navijača dodatno mu je podiglo adrenalin; čuo je povike s tribina i uživao u energiji koju su mu pružili. Nakon ovog nastupa, Erber već razmišlja o budućim borbama – nada se nastupima u Beogradu ili Zagrebu, siguran da će tražiti priliku i na idućim eventima

403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
7.2.2026.
19:36
Sportski.net
Fnc 27FncUživo
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još videa
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx