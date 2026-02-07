Drama za infarkt: Francuzi pucali u nebo u šestoj seriji i sve ostalo je povijest...

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Hrvatska je brončana! /

Hrvatska futsal reprezentacija osvojila je brončanu medalju nakon prave drame koja će se još dugo prepričavati. Odluka je pala u raspucavanju, gdje su živci ponovno bili na strani Hrvatske.

Nakon što je Vukmir hladnokrvno pogodio za Hrvatsku, Mamadou Touré, zvijezda Barcelone, preuzeo je odgovornost za šesti francuski penal i poslao loptu visoko iznad vrata. Bio je to trenutak u kojem su Stožice eksplodirale, a hrvatska klupa krenula u veliko slavlje.

I opet drama, i opet Hrvatska izlazi kao pobjednik