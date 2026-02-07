FREEMAIL
sve im se vratilo /

Emocije na rubu pucanja: Vatreni rasplamsali Stožice i srca navijača nakon povijesne drame

Hrvatska futsalska reprezentacija ostvarila je najveći uspjeh u svojoj povijesti na velikim natjecanjima, u dvoboju za treće mjesto u Ljubljani na EP-u pobijedila je Francusku nakon raspucavanja s ukupnih 11-10.

Dosad je najveći uspjeh na velikim natjecanjima bilo četvrto mjesto na EP-u 2012. godine, a ovaj put je Hrvatska otišla korak dalje te je osvojila brončanu medalju u dramatičnom dvoboju protiv Francuza.

Nakon 40 minuta rezultat je bio 5-5, s tim da su Francuzi peti gol postigli sedam sekundi prije kraja. U raspucavanju su svi hrvatski izvođači bili precizni, pogađali su Jelovčić, Sekulić, Kustura, Perić, Jurlina i Vukmir, dok je u šestoj seriji Francuz Toure gađao preko vrata i veliko hrvatsko slavlje u dvorani Stožice je moglo početi.

7.2.2026.
18:13
HinaSportski.net
