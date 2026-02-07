Već od prve borbe fantastično: Erber pokazao kako barata grappling vještinama

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Veličanstvena priredba FNC 27 održava su u Munchenu gdje se smjestila najmodernija dvorana u Europi 'SAP Garden'. Borilački spektakl možete u prijenosu UŽIVO gledati na platformi VOYO, a u tekstualnom prijenosu pratiti na portalu Net.hr.

Prva borba večeri - Bantam kategorija: Elias "No Time" Erber (Austrija) - Mert Basbudak (Njemačka) - pobjeda Erbera prekidom u drugoj rundi - 3.20 sekundi do kraja druge runde.