Najmodernija dvorana u Europi bit će krcata: Ne propustite najveći FNC spektakl

U Munchenu je danas održano vaganje uoči sutrašnje priredbe FNC 27. Svi borci su vaganje odradili uspješno bez ijednog prekoračenja, čime je svih 11 borbi postalo službeno. Bit će to najveći FNC-ov event dosad s najjačim fight cardom. SAP Arena, trenutačno najmodernija dvorana u Europi ima 12.000 mjesta, a očekuje se da će biti ispunjena do onog posljednjeg. Prvi je ovo FNC-ov event u Njemačkoj, no za najbrže rastuću MMA organizaciju sigurno ne i posljednji.

