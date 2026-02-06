FREEMAIL
MMA POSLASTICA /

Najmodernija dvorana u Europi bit će krcata: Ne propustite najveći FNC spektakl

U Munchenu je danas održano vaganje uoči sutrašnje priredbe FNC 27. Svi borci su vaganje odradili uspješno bez ijednog prekoračenja, čime je svih 11 borbi postalo službeno. Bit će to najveći FNC-ov event dosad s najjačim fight cardom. SAP Arena, trenutačno najmodernija dvorana u Europi ima 12.000 mjesta, a očekuje se da će biti ispunjena do onog posljednjeg. Prvi je ovo FNC-ov event u Njemačkoj, no za najbrže rastuću MMA organizaciju sigurno ne i posljednji. 

Mi jedva čekamo, a ti? Voyo uživo donosi jedinstveni FNC 27 i večer punu adrenalina! Ne propusti ni sekundu neviđenog spektakla! Prijavi se ili aktiviraj pretplatu od 16 sati – bez čekanja na ulaz.

6.2.2026.
20:35
Sportski.net
Fnc 27Fnc
