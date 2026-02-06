Vlast u Samoboru u rukama Svrake: Otkrili smo zbog čega bi se za trebao zabrinuti 'tć'

MASKIRANO RUKOVODSTVO /

U Samoboru živo jer je u ovim trenucima svečano proglašena Slobodna Fašnička Republika i to jubilarni 200. put. Od danas do 17. veljače Samobor će slaviti čak dva stoljeća tradicije maskiranja, zabave i političke satire pod radnim nazivom 'Srakoslet za 200 let'.

Gradska vlast ključeve grada predala je novom fašničkom maskiranom rukovodstvu Princu Fašniku, Princezi Sraki, Sudcu i Fiškalu.

Tijekom veljače u Samoboru će nastupiti brojni izvođači, a glazbe će biti i večeras. Samoborski fašnik večeras je posjetio i reporter Boris Mišević i otkrio što sve posjetitelje očekuje.

Ključevi kod Princeze Svrake

Bit će ludo jer ipak je to dva stoljeća pazite tradicije. Gradska vlast na čelu s gradonačelnicom nije imala nikakve šanse. Odmah su u startu odustali i morali su predati vlast. Ključevi su kod Princeze Svrake. 'To je prvi puta da su nam donesli kasu s penezima i podijelili ih posjetiteljima', kaže princeza Svraka.

'Mi smo čuli, navodno da ste vi zapravo trebali biti ministar financija Vlade Republike Hrvatske, a ne Tomislav Ćorić. Onda je bilo nekog lobiranja. Pa ipak je bio Ćorić. Ali, je li to istina?', pitao je naš reporter Boris Mišević.

'TĆ, TĆ. Bilo je tu svega. Ali čuj, ne moram se javnosti povedati kako je bilo i kako je išlo. Treba tek vidjeli, ali ja sam uvijek rezerva. Ja sam spremna na sve', rekla je princeza Svraka. Više pogledajte u prilogu